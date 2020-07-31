Фонд кино перенес сроки подачи заявок на поддержку проката в 3 и 4 кварталах

Сроки подачи заявок на получение субсидии Фонда кино, направленной на поддержку российских национальных фильмов в 3 и 4 кварталах 2020 года изменен. Ранее заявки принимались в двадцатых числах июля. Последним сроком подачи было 31 июля. Сейчас прием заявок перенесли на период с 6 по 19 августа. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Фонда в четверг, 30 июля.

Напомним, что деньги на поддержку национальных фильмов в кинопрокате Фонд кино выдает из собственных средств. Эта субсидия на 100% возвратная.

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31.07.2020 Автор: Артур Чачелов