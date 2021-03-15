Фонд кино рассказал о нововведениях в конкурсе по модернизации кинозалов

В здании агентства ТАСС прошла рабочая встреча представителей Фонда кино с организациями, заинтересованными в участии в программе модернизации кинотеатров. На ней были освещены основные условия, порядок подачи заявок на конкурс и появившиеся в них нововведения. Их озвучили исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов и его заместители − Вадим Солоненко и Алеся Волкова.

В 2021 году Фонд распределит на поддержку строительства или модернизации кинозалов в малых городах 600 млн рублей. Это меньше, чем было годом ранее. В следующие три года будет по 900 млн. Каждому участвующему в программе проекту готовы предоставить до 5 млн рублей. Заявки принимаются до 23 апреля 2021 года. Согласно условиям участия, получатели субсидий должны будут открыться до 31 декабря 2021 года.

В России изменились условия проведения государственных конкурсов. Коснулись они и конкурсов Фонда кино. Изменился и комплект заявочной документации. Теперь в перечень входит 16 пунктов. Среди обновлений − большая справка-гарантия, рассказывающая об отсутствии задолженностей и соответствии условиям участия в конкурсе. Интересно, что справка об отсутствии налоговой задолженности теперь должна предоставляться на дату 1 февраля.

С 2021 года Фонд больше не будет субсидировать переоборудование кинозалов, где уже осуществляется цифровой кинопоказ или осуществлялся в последние 24 месяца. Также не принимаются к рассмотрению заявки от кинозалов, расположенных в незавершенных объектах строительства. Заявитель теперь также обязан предоставить письменное разрешение на проведение проверок его деятельности.

Помимо списка победителей конкурса теперь будет публиковаться и перечень проигравших, а также их рейтинг. Формулу расчета данного рейтинга организация сделает публичной. Потому претендентами также должна быть предоставлена справка о согласии на размещение информации об участии в конкурсе.

В рамках текущего конкурса допускаются документы, подписанные электронными цифровыми подписями.

Кинотеатры, которые намерены участвовать в программе субсидирования кинопоказа Фонда кино, будут обязаны отдавать не менее 50% сеансов в полугодии российскому кино, показывать кино не менее 100 дней в год, а также по требованию показывать на своих экранах социальную рекламу в объеме не менее 10% от общего рекламного блока.

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте Фонда кино.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

15.03.2021 Автор: Артур Чачелов