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Фонд кино начал отбор компаний, претендующих на статус лидеров в 2021 году

Соответствующий приказ опубликован на сайте организации

Фонд кино объявил о начале отбора кинокомпаний, претендующих на статус лидеров отечественного кинопроизводств в наступившем году. Соответствующий приказ опубликованы на сайте организации. Так, уточняется, что заявки от кинокомпаний принимаются в рабочие дни с 3 по 16 февраля 2021 года с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00. 

Отбор компаний-лидеров осуществляется по нескольким привычным критериям. Первый − зрительская оценка предыдущих проектов компании, выраженная в посещаемости проектов в кинотеатрах и рейтингах во время показа на ТВ. Второй − профессиональная оценка, выраженная в количестве полученных проектами компаний наград на фестивалях и кинопремий. Третий − продолжительность работы компании на рынке и количество выпущенных ею фильмов. 

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01.02.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино

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