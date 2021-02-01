Фонд кино начал отбор компаний, претендующих на статус лидеров в 2021 году

Фонд кино объявил о начале отбора кинокомпаний, претендующих на статус лидеров отечественного кинопроизводств в наступившем году. Соответствующий приказ опубликованы на сайте организации. Так, уточняется, что заявки от кинокомпаний принимаются в рабочие дни с 3 по 16 февраля 2021 года с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00.
Отбор компаний-лидеров осуществляется по нескольким привычным критериям. Первый − зрительская оценка предыдущих проектов компании, выраженная в посещаемости проектов в кинотеатрах и рейтингах во время показа на ТВ. Второй − профессиональная оценка, выраженная в количестве полученных проектами компаний наград на фестивалях и кинопремий. Третий − продолжительность работы компании на рынке и количество выпущенных ею фильмов.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
01.02.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: Фонд кино
Фонд кино начал прием заявок на поддержку фильмов в прокате
Ярославская область будет привлекать кинематографистов
Фонд кино намерен определиться с первыми питчингами уже в конце февраля
Фонд кино распределил господдержку организациям киноиндустрии
Вячеслав Тельнов покинул пост главы Фонда кино
«King's Man», «Морбиус», «Кролик Питер»: Голливуд переносит релизы в российском прокатеПодробнее
Названы самые популярные фильмы российских онлайн-кинотеатров в 2020 годуПодробнее
Фильму «Последний богатырь: Корень зла» покорилось 2 млрд рублейПодробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал триллер «Дьявол в деталях»Подробнее