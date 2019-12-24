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Фонд кино начал отбор компаний, претендующих на статус лидеров кинопроизводства

А также проектов, рассчитывающих на господдержку

Фонд кино объявил о начале отбора кинокомпаний, претендующих на статус лидеров отечественного кинопроизводства. Соответствующие приказы опубликован на сайте организации. Так, уточняется, что заявки от кинокомпаний принимаются с 23 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года (в рабочие дни, до 19:00 часов).

Отбор компаний-лидеров осуществляется по нескольким критериям. Первый − зрительская оценка предыдущих проектов компании, выраженная в посещаемости проектов в кинотеатрах и рейтингах во время показа на ТВ. Второй − профессиональная оценка, выраженная в количестве полученных проектами компаний наград на фестивалях и кинопремий. Третий − продолжительность работы компании на рынке и количество выпущенных ею фильмов. 

Также Фонд кино объявил сроки начала  отбора проектов для получения господдержки на кинопроизводство. Заявки принимаются как от компаний-лидеров, так и от иных компаний. Для первых срок подачи заявок на отбор ограничен рабочими днями с 25 февраля по 13 марта 2020 года (до 18-00 часов). Вторые могут подавать заявки в рабочие дни уже сейчас и до 31 января 2020 года (до 18-00 часов).

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24.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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