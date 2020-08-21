Фонд кино поддержит 18 проектов кинокомпаний-лидеров в 2020 году

Фонд кино определился со списком кинопроектов от лидеров отечественного производства, которые получат господдержку в этом году. Решение и список были утверждены 18 августа на заседании Совета Фонда кино под председательством советника Президента Российской Федерации В.И.Толстого.

По итогам заседания было решено поддержать 18 проектов из 23 представленных. О том, сколько средств выделяется каждому проекту и на каких условия, пока не сообщается.

Перечень проектов, получивших поддержку, выглядит следующим образом:

№ Организация кинематографии Название проекта 1 ООО «1-2-3 Продакшн» БАНСУ 2 ООО «Арт Пикчерс Студия» ВАСИЛИЙ 3 ООО «Базелевс» ДЕВЯТАЕВ 4 АО «ВБД Груп» ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3 5 АО «ВБД Груп» ПОЕХАВШАЯ 6 АО «ВБД Груп» ДЕКАБРЬ 7 ООО «Водород 2011» СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД 8 ООО «Водород 2011» РАШНЮГ 9 ЗАО «Дирекция Кино» МОМЕНТ ИСТИНЫ 10 ООО «Кинокомпания «СТВ» ТРИ БОГАТЫРЯ И КНЯЗЬ ЮЛИЙ 11 ООО «Кинокомпания «СТВ» БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ 12 ООО «Кинокомпания «СТВ» ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ 13 ООО «Кинокомпания «СТВ» СИРИЯ 14 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» МИРА 15 ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» ОГОНЬ 16 ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» ЧЕМПИОН МИРА 17 ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 18 ООО «Централ Партнершип» БИБЛИОТЕКА ИВАНА ГРОЗНОГО

Без поддержки в этом году стались проекты комедия OKНУТЫЙ от Yellow, Black and White, военная драма НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА от «Централ Партнершип», лирическая комедия МАЛЬВИНА от «Марс Медиа» и проекты от СТВ ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА и КОНЕК-ГОРБУНОК.

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21.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино