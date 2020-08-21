Фонд кино поддержит 18 проектов кинокомпаний-лидеров в 2020 году

Фонд кино определился со списком кинопроектов от лидеров отечественного производства, которые получат господдержку в этом году. Решение и список были утверждены 18 августа на заседании Совета Фонда кино под председательством советника Президента Российской Федерации В.И.Толстого.
По итогам заседания было решено поддержать 18 проектов из 23 представленных. О том, сколько средств выделяется каждому проекту и на каких условия, пока не сообщается.
Перечень проектов, получивших поддержку, выглядит следующим образом:
|
№
|
Организация кинематографии
|
Название проекта
|
1
|
ООО «1-2-3 Продакшн»
|
БАНСУ
|
2
|
ООО «Арт Пикчерс Студия»
|
ВАСИЛИЙ
|
3
|
ООО «Базелевс»
|
ДЕВЯТАЕВ
|
4
|
АО «ВБД Груп»
|
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3
|
5
|
АО «ВБД Груп»
|
ПОЕХАВШАЯ
|
6
|
АО «ВБД Груп»
|
ДЕКАБРЬ
|
7
|
ООО «Водород 2011»
|
СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|
8
|
ООО «Водород 2011»
|
РАШНЮГ
|
9
|
ЗАО «Дирекция Кино»
|
МОМЕНТ ИСТИНЫ
|
10
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
ТРИ БОГАТЫРЯ И КНЯЗЬ ЮЛИЙ
|
11
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ
|
12
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
|
13
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
СИРИЯ
|
14
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|
МИРА
|
15
|
ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
|
ОГОНЬ
|
16
|
ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
|
ЧЕМПИОН МИРА
|
17
|
ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
|
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|
18
|
ООО «Централ Партнершип»
|
БИБЛИОТЕКА ИВАНА ГРОЗНОГО
Без поддержки в этом году стались проекты комедия OKНУТЫЙ от Yellow, Black and White, военная драма НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА от «Централ Партнершип», лирическая комедия МАЛЬВИНА от «Марс Медиа» и проекты от СТВ ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА и КОНЕК-ГОРБУНОК.
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21.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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