Фонд кино продлил прием заявок на господдержку модернизации кинотеатров

Фонд кино продлевает сроки приема заявок от организаций, осуществляющих показ фильмов, претендующих на поддержку переоборудования кинозалов. Госпрограмма предназначена для строительства или модернизации кинозалов в малых городах с население до 500 тыс. человек, ее осуществляют в рамках национального проекта «Культура».

Прием заявок продлевается до 30 апреля. В 2021 году Фонд распределит на поддержку строительства или модернизации кинозалов в малых городах 600 млн рублей. Каждому участвующему в программе проекту готовы предоставить до 5 млн рублей.

Согласно условиям участия, получатели субсидий должны будут открыться до 31 декабря 2021 года. С 2021 года Фонд не будет субсидировать переоборудование кинозалов, где уже осуществляется цифровой кинопоказ или осуществлялся в последние 24 месяца.

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23.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ