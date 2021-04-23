Новости


Фонд кино продлил прием заявок на господдержку модернизации кинотеатров

В 2021 году организация распределит на эти цели 600 млн рублей

Фонд кино продлевает сроки приема заявок от организаций, осуществляющих показ фильмов, претендующих на поддержку переоборудования кинозалов. Госпрограмма предназначена для строительства или модернизации кинозалов в малых городах с население до 500 тыс. человек, ее осуществляют в рамках национального проекта «Культура».

Прием заявок продлевается до 30 апреля. В 2021 году Фонд распределит на поддержку строительства или модернизации кинозалов в малых городах 600 млн рублей. Каждому участвующему в программе проекту готовы предоставить до 5 млн рублей.

Согласно условиям участия, получатели субсидий должны будут открыться до 31 декабря 2021 года. С 2021 года Фонд не будет субсидировать переоборудование кинозалов, где уже осуществляется цифровой кинопоказ или осуществлялся в последние 24 месяца.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram    

23.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

Новости по теме:

В Узбекистане запретили строить торговые центры без кинотеатров

Фонд кино начал отбор заявок на господдержку фильмов в прокате

Кинотеатры просят ослабить ограничения заполняемости в Москве

Фонд кино начал отбор заявок на господдержку кинопроизводства на возвратной основе

Российские киносети поддержали введение запрета на пронос еды в кинозалы


Самое читаемое

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Две крепости» лидируют, «Гнев человеческий» чуть уступает «Джентльменам»

Подробнее
Необычнайно высокий результат также показывает перевыпуск «Властелина колец»

Касса четверга: «Чернобыль» и «Мортал Комбат» до конца боролись за первое место

Подробнее
«Властелин колец: Братство кольца. Перевыпуск», напротив, ожиданий не оправдал

Предварительная касса уикенда: «Чернобыль» стартовал выше ожиданий и вырвался в лидеры

Подробнее
Фотоотчет с киностудии «Мосфильм»

«МТС Медиа» представила новый онлайн-кинотеатр Kion

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 