Фонд кино проведет дополнительный конкурс на поддержку кинопроизводства

Фонд кино объявил о сроках начала приема заявок на дополнительный конкурс по получению господдержки на кинопроизводство среди проектов 2019 года, а также анимации. Их ждут со 2 сентября 2019 года по 20 сентября 2019 года, сообщает ТАСС.

«Речь идет о финансовой поддержке создателей отечественных кинолент, картин для детской и семейной аудитории, а также «уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов», − отмечается в заявлении организации.

Проведение дополнительного конкурса понадобилось Фонду после того, как ему не удалось распределить все имеющиеся для господдержки средства. После проведенных весной конкурсов из 2,982 млрд организация распределила только 2,395 млрд рублей (1,765 млрд на 11 проектов мейджоров и 630 млн на 14 проектов независимых). Еще 205 млн ушли на дофинансирование фильмов, запущенных в 2018 году. После завершения конкурсов весны 2019 года чиновники организации и эксперты сетовали, что уровень заявок оказался слишком низким. Нехитрые подсчеты дают понять, что у Фонда осталось еще чуть меньше 400 млн, которые, видимо, и будут распределены в ходе будущего конкурса.

На анимационные проекты будет выделен отдельный 1 млрд рублей.

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22.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС