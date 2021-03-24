Фонд кино начал отбор заявок на господдержку кинопроизводства на возвратной основе

Фонд кино начал еще один отбор заявок от организаций кинематографии с целью оказания в 2021 году поддержки производства национальных фильмов за счет средств Фонда кино. На этот раз речь идет о получении средств, которые выделяются на возвратной основе. Заявок ждут до 16 апреля 2021 года включительно. Заявки, поступившие в Фонд кино позже указанного срока, в отборе не участвуют.
Приказ, порядок и условия проведения отбора опубликованы на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы» и в разделе «Отбор национальных фильмов в целях оказания поддержки производства в 2021 году за счет средств Фонда кино».
В Фонде обращают внимание, что допускается подача единой заявки, в случае если организация претендует как на безвозвратные, так и на возвратные средства. Формы документов опубликованы в соответствующем разделе на официальном сайте Фонда кино.
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24.03.2021 Автор: Артур Чачелов
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