В Фонде кино поменялся состав экспертных групп

В Фонде кино обновилились составы Сценарной рабочей группы и Экспертного совета, сообщается на сайте Фонда. Изменение состава экспертных групп утверждено в соответствии с решением Совета Фонда. Ротация состава Сценарной рабочей группы в процентном соотношении составила 33%. В свою очередь, Экспертный совет Фонда кино обновился ровно на половину.

Составы экспертных групп в 2021 году были обновлены на основании широкого опроса отрасли. Были опрошены все организации кинематографии, фильмы которых собрали в прокате на территории Российской Федерации более 100 млн рублей за последние пять лет, а также крупнейшие киносети и ведущие прокатные компании страны (более 90 кинокомпаний). Опрос проводился с целью определения круга профессионалов киноотрасли для включения их в число экспертов. По итогам опроса экспертные групп были составлены из числа представителей киноиндустрии, набравших наибольшее количество голосов.

Председателем Экспертного совета Фонда кино остался продюсер Леонид Верещагин. В состав совета также вошли продюсер Петр Ануров, режиссер Федор Бондарчук, генеральный директор консалтингового агентства Estimate Company Мария Вогт, продюсер Эдуард Илоян, сценарист Алексей Казаков, режиссер Данила Козловский, продюсер Сергей Корнихин, продюсер Иван Кудрявцев, продюсер Анатолий Максимов, вице-президент по управлению кинопоказом сети кинотеатров «КАРО» Майя Манерова, режиссер Алексей Нужный, директор репертуарного планирования киносети «Синема Стар» Ирина Прокофьева, продюсер Александр Роднянский, генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, продюсер Сергей Сельянов, вице-президент по кинодистрибуции Walt Disney Studios Вадим Смирнов, продюсер Илья Стюарт, режиссер Валерий Тодоровский, режиссер Клим Шипенко.

Председатель Сценарной рабочей группы Фонда кино стал режиссер Владимир Хотиненко. В состав совета Сценарной рабочей группы также вошли режиссер Птер Буслов, редактор Александра Васнецова, продюсер Михаил Врубель, режиссер Дмитрий Дьяченко, сценарист Андрей Золотарев, сценарист Роман Кантор, журналист Николай Корнацкий, сценарист Юрий Коротков, сценарист Николай Куликов Куликов, продюсер Николай Ларионов, сценарист Олег Маловичко, директор ФГУП «ТПО «Союзмультфильм» Борис Машковцев Александрович, режиссер Антон Мегердичев, режиссер Олег Погодин, режиссер Алексей Сидоров, генеральный директор компании SPPR Антон Сиренко Антон, продюсер Валерий Федорович.

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11.05.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино