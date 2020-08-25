Фонд кино определился с датой и участниками питчинга независимых компаний

Фонд кино назвал дату очной защита проектов иных организаций кинематографии, претендующих на получение господдержки производства в 2020 году. Она состоится 8 сентября 2020 года. Мероприятие пройдет в Большом зале МИА «Россия сегодня» с 10:00 до 16:00. Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной аккредитации и при предъявлении паспорта. Журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

К питчингу независимых компаний допущено 58 проектов. Первая часть мероприятия будет посвящена проектам, которые уже представлялись на суд Экспертного совета, получили какие-то средства и теперь требуют дофинансирования.

№ Организация-заявитель Время Название проекта Проекты, претендующие на дофинансирование: 1 ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» 10:00 - 10:10 ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 2 ООО «Интерфест» 10:10 - 10:15 ЛЕТЧИК 3 ООО «КиноАтис» 10:15 - 10:20 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 4 ООО «Компания «Новые люди» 10:20 - 10:25 ПЕРВЫЙ ОСКАР 5 ООО «Лицензионные бренды» 10:25 - 10:35 КОТЫ ЭРМИТАЖА ПИНОККИО 6 ЗАО «Мотор фильм студия» 10:35 - 10:40 СПАСИТЕ КОЛЮ! 7 ООО «САГа» 10:40 - 10:45 ВОЗДУХ 8 ООО «Пиманов и партнеры» 10:45 - 10:50 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 9 ООО «План 9» 10:50 - 10:55 САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА 10 ООО «ПРОФИТ» 10:55 - 11:00 СЕРДЦЕ ПАРМЫ 11 ООО «Революция Фильм» 11:00 - 11:05 ЛЮБОВНИЦЫ 2 12 ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ» 11:05 - 11:10 БЕШЕНСТВО 13 ООО «Нон-Cтоп Продакшн» 11:10 - 11:15 ЧЕРНОБЫЛЬ 14 ООО «ТПО «РОК» 11:15 - 11:20 ПАЛЬМИРА 15 ООО «Фонд Девелопмента Рики» 11:20 - 11:25 МОЙ ДОМОВОЙ Новые проекты: 16 ООО «АБС» 11:25 - 11:30 НАЧАЛО. ЛЕГЕНДА О САМБО 17 ООО «Ай Ди Продакшн» 11:30 - 11:35 МАТЬ МОЕГО СЫНА 18 ООО «Биг Мама Продакшн» 11:35 - 11:40 ОРЕЛ И РЕШКА 19 ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» 11:40 - 11:45 ФЕНОМЕН ДОУЭЛЯ 20 ООО «ДК Интертеймент» 11:45 - 11:50 ТРУ РАШЕН РОМАНС 21 ООО «Ду Ит Бро Продакшн» 11:50 - 11:55 ОБРАТНЫЙ КРОСС 22 ООО «Интерфест» 11:55 - 12:00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН 23 ООО «Карго» 12:00 - 12:05 МОЛОКО 24 ООО «КиноАтис» 12:05 - 12:10 ФРЕГАТ «ПОЛУНДРА» 25 ООО «Кинокомпания «АПРЕЛЬ» 12:10 - 12:15 АЛЕШКА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ 26 ООО «Кинокомпания «Гейт» 12:15 - 12:20 1993 27 ООО Кинокомпания «Инвада Фильм» 12:20 - 12:25 ЛИД-МАГНИТ 28 ООО «Кинокомпания 25-й Кадр» 12:25 - 12:30 МЕДЕЯ 29 ООО «Кинокомпания Альянс» 12:30 - 12:35 ПРИКОСНОВЕНИЕ 30 ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» 12:35 - 12:40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 31 ООО «Киностудия «Слово» 12:40 - 12:45 НИКОЛЯ 32 ООО Киностудия «СТРЕЛА» 12:45 - 12:50 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 33 ООО «Киностудия Соль» 12:50 - 12:55 НЕВАЛЯШКИ 34 ООО «Русское Возрождение» 12:55 - 13:00 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АД Перерыв 13:00 - 13:30 35 ООО «КиноЮГ» 13:30 - 13:35 СЛУЧАЙ НА СОЮЗЕ-5 36 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» 13:35 - 13:40 ИВАН ГРОЗНЫЙ 37 ООО «Лицензионные бренды» 13:40 - 13:45 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА 38 ООО «Махорт Продакшн» 13:45 - 13:50 ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ! 39 ООО «МЕМ-МЕДИА» 13:50 - 13:55 ПОГРЕБЕННЫЙ 40 ООО «НМГ Студия» 13:55 - 14:00 БОТАН И СУПЕРБАБА 41 ООО «НОТА БЕНЕ ФИЛЬМ ГРУП» 14:00 - 14:05 ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ 42 ООО «Окапи продакшн» 14:05 - 14:10 РЕТРОГРАДНЫЙ МЕРКУРИЙ 43 ООО «План 9» 14:10 - 14:15 СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ 44 ООО «ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СЛОВО» 14:15 - 14:20 ПИРОГОВ 45 ООО Продюсерская компания «Среда» 14:20 - 14:25 ЖИХАРЬ 46 ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» 14:25 - 14:30 ПОСЛЕДНИЕ ЧЕСТНЫЕ 47 ООО «Союзмультфильм» 14:30 - 14:35 ФОРМУЛА ВОДЫ 48 ООО «ССБ Кино» 14:35 - 14:40 ОДНА 49 ООО «СТУДИЯ «2-Б-2» ИНТЕРТЭЙНМЕНТ» 14:40 - 14:45 АЛЕКСАНДР И НАПОЛЕОН 50 ООО «Студия АСДС» 14:45 - 14:50 ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ 51 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» 14:50 - 14:55 ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ 52 ООО Студия творческих инициатив «Открытие» 14:55 - 15:00 ТЫ УВОЛЕН 53 ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ» 15:00 - 15:05 ТЕСТ НА СЧАСТЬЕ 54 ООО Телекомпания «Дикси-ТВ» 15:05 - 15:10 ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ 55 ООО «Телесто-фильм» 15:10 - 15:15 В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО 56 ООО «Три А» 15:15 - 15:20 КРАСНАЯ ШАПОЧКА.

ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО ВОЛКОБОЯ 57 ООО «Форс Медиа» 15:20 - 15:25 НЕВЕСТА: НАЧАЛО 58 ООО «Анимационная студия РИМ» 15:25 - 15:30 СЕРАФИМА

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25.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино