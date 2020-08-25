Фонд кино определился с датой и участниками питчинга независимых компаний

Фонд кино назвал дату очной защита проектов иных организаций кинематографии, претендующих на получение господдержки производства в 2020 году. Она состоится 8 сентября 2020 года. Мероприятие пройдет в Большом зале МИА «Россия сегодня» с 10:00 до 16:00. Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной аккредитации и при предъявлении паспорта. Журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.
К питчингу независимых компаний допущено 58 проектов. Первая часть мероприятия будет посвящена проектам, которые уже представлялись на суд Экспертного совета, получили какие-то средства и теперь требуют дофинансирования.
|№
|Организация-заявитель
|Время
|Название проекта
|Проекты, претендующие на дофинансирование:
|1
|ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»
|10:00 - 10:10
|ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА
|2
|ООО «Интерфест»
|10:10 - 10:15
|ЛЕТЧИК
|3
|ООО «КиноАтис»
|10:15 - 10:20
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|4
|ООО «Компания «Новые люди»
|10:20 - 10:25
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|5
|ООО «Лицензионные бренды»
|10:25 - 10:35
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|ПИНОККИО
|6
|ЗАО «Мотор фильм студия»
|10:35 - 10:40
|СПАСИТЕ КОЛЮ!
|7
|ООО «САГа»
|10:40 - 10:45
|ВОЗДУХ
|8
|ООО «Пиманов и партнеры»
|10:45 - 10:50
|ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|9
|ООО «План 9»
|10:50 - 10:55
|САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА
|10
|ООО «ПРОФИТ»
|10:55 - 11:00
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|11
|ООО «Революция Фильм»
|11:00 - 11:05
|ЛЮБОВНИЦЫ 2
|12
|ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»
|11:05 - 11:10
|БЕШЕНСТВО
|13
|ООО «Нон-Cтоп Продакшн»
|11:10 - 11:15
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|14
|ООО «ТПО «РОК»
|11:15 - 11:20
|ПАЛЬМИРА
|15
|ООО «Фонд Девелопмента Рики»
|11:20 - 11:25
|МОЙ ДОМОВОЙ
|Новые проекты:
|16
|ООО «АБС»
|11:25 - 11:30
|НАЧАЛО. ЛЕГЕНДА О САМБО
|17
|ООО «Ай Ди Продакшн»
|11:30 - 11:35
|МАТЬ МОЕГО СЫНА
|18
|ООО «Биг Мама Продакшн»
|11:35 - 11:40
|ОРЕЛ И РЕШКА
|19
|ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
|11:40 - 11:45
|ФЕНОМЕН ДОУЭЛЯ
|20
|ООО «ДК Интертеймент»
|11:45 - 11:50
|ТРУ РАШЕН РОМАНС
|21
|ООО «Ду Ит Бро Продакшн»
|11:50 - 11:55
|ОБРАТНЫЙ КРОСС
|22
|ООО «Интерфест»
|11:55 - 12:00
|ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН
|23
|ООО «Карго»
|12:00 - 12:05
|МОЛОКО
|24
|ООО «КиноАтис»
|12:05 - 12:10
|ФРЕГАТ «ПОЛУНДРА»
|25
|ООО «Кинокомпания «АПРЕЛЬ»
|12:10 - 12:15
|АЛЕШКА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ
|26
|ООО «Кинокомпания «Гейт»
|12:15 - 12:20
|1993
|27
|ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»
|12:20 - 12:25
|ЛИД-МАГНИТ
|28
|ООО «Кинокомпания 25-й Кадр»
|12:25 - 12:30
|МЕДЕЯ
|29
|ООО «Кинокомпания Альянс»
|12:30 - 12:35
|ПРИКОСНОВЕНИЕ
|30
|ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ»
|12:35 - 12:40
|ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
|31
|ООО «Киностудия «Слово»
|12:40 - 12:45
|НИКОЛЯ
|32
|ООО Киностудия «СТРЕЛА»
|12:45 - 12:50
|ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
|33
|ООО «Киностудия Соль»
|12:50 - 12:55
|НЕВАЛЯШКИ
|34
|ООО «Русское Возрождение»
|12:55 - 13:00
|ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АД
|Перерыв 13:00 - 13:30
|35
|ООО «КиноЮГ»
|13:30 - 13:35
|СЛУЧАЙ НА СОЮЗЕ-5
|36
|ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|13:35 - 13:40
|ИВАН ГРОЗНЫЙ
|37
|ООО «Лицензионные бренды»
|13:40 - 13:45
|
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
|38
|ООО «Махорт Продакшн»
|13:45 - 13:50
|ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ!
|39
|ООО «МЕМ-МЕДИА»
|13:50 - 13:55
|ПОГРЕБЕННЫЙ
|40
|ООО «НМГ Студия»
|13:55 - 14:00
|БОТАН И СУПЕРБАБА
|41
|ООО «НОТА БЕНЕ ФИЛЬМ ГРУП»
|14:00 - 14:05
|ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ
|42
|ООО «Окапи продакшн»
|14:05 - 14:10
|РЕТРОГРАДНЫЙ МЕРКУРИЙ
|43
|ООО «План 9»
|14:10 - 14:15
|СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
|44
|ООО «ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СЛОВО»
|14:15 - 14:20
|ПИРОГОВ
|45
|ООО Продюсерская компания «Среда»
|14:20 - 14:25
|ЖИХАРЬ
|46
|ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»
|14:25 - 14:30
|ПОСЛЕДНИЕ ЧЕСТНЫЕ
|47
|ООО «Союзмультфильм»
|14:30 - 14:35
|ФОРМУЛА ВОДЫ
|48
|ООО «ССБ Кино»
|14:35 - 14:40
|ОДНА
|49
|ООО «СТУДИЯ «2-Б-2» ИНТЕРТЭЙНМЕНТ»
|14:40 - 14:45
|АЛЕКСАНДР И НАПОЛЕОН
|50
|ООО «Студия АСДС»
|14:45 - 14:50
|ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
|51
|ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
|14:50 - 14:55
|ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ
|52
|ООО Студия творческих инициатив «Открытие»
|14:55 - 15:00
|ТЫ УВОЛЕН
|53
|ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»
|15:00 - 15:05
|ТЕСТ НА СЧАСТЬЕ
|54
|ООО Телекомпания «Дикси-ТВ»
|15:05 - 15:10
|ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ
|55
|ООО «Телесто-фильм»
|15:10 - 15:15
|В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
|56
|ООО «Три А»
|15:15 - 15:20
|
КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
|57
|ООО «Форс Медиа»
|15:20 - 15:25
|НЕВЕСТА: НАЧАЛО
|58
|ООО «Анимационная студия РИМ»
|15:25 - 15:30
|СЕРАФИМА
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25.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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