В России хотят создать аналог Фонда кино для онлайн-контента

Российские власти рассматривают идею создания аналога Фонда кино для контента онлайн-кинотеатров, видеосервисов и соцсетей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники в отрасли. Фонд могли бы запустить уже в 2021 году, однако пока так и не приняты ни условия его работы, ни механизмы распределения средств, ни источники финансирования.

Предполагается, что такая организация могла бы покрывать часть производственного или маркетингового бюджета для оригинального контента в Сети, а деньги для ее деятельности собирались бы из НДС, которые платят онлайн-видеосервисы. В качестве альтернативы рассматривается возможность снижения для онлайн-площадок самого НДС, чтобы те могли направить эту разницу в производство контента, работая непосредственно со своими же деньгами.

Основные игроки отрасли не комментируют подобные планы. Один из экспертов, опрошенных РБК, предположил, что создание фонда могло бы поспособствовать развитию отечественных игроков, посетовав, что сейчас инвестиции в оригинальный контент онлайн-кинотеатров (фильмы и сериалы) очень затратны и не окупаются. При этом, далеко не всем нравится идея работать с государственными деньгами, так как это накладывает на участников слишком большую ответственность и обязательства.

Не ясно, кто бы мог быть оператором, распределяющим государственные средства такого фонда. Наиболее вероятный кандидат − Институт развития интернета (ИРИ), который уже сейчас распределяет средства национального проекта «Культура» на молодежный проекты. По данным РБК, в 2020 году в рамках конкурсов институт поддержал 13 сериалов на сумму 612,8 млн руб. Самыми популярными среди них оказались проекты «Трудные подростки 2» (транслируется в соцсетях и на More.tv), «Новенький» (в соцсетях и на платформе Start), «Естественный отбор» (в соцсетях) и «Молодые и сильные выживут» (в соцсетях).

Идея нового Фонда российского онлайн-контента пока находится в зачаточном состоянии, утверждает один из аналитиков рынка. Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказал, что идея действительно существует, но детали пока обсуждать преждевременно.

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16.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК