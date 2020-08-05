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Фонд кино объявил дату питчинга проектов от кинокомпаний-лидеров

К защите представлены 22 проекта

Очная защита проектов кинокомпаний, которые  относятся к лидерам отечественного кинопроизводства, состоится 11 августа 2020 года. Питчинг пройдет в Большом зале МИА «Россия сегодня» в Москве, по адресу Зубовский бульвар, д.4. Ожидается, что мероприятие займет около трех часов (с 11:00 до 14:00), за время которых компании смогут представить на суд экспертов 22 кинопроекта.

Как обычно, журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино. 

Интересно, что в список проектов включен фильм компании «1-2-3 Прокдакшн» Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Ранее о ее вхождении в список лидеров не объявлялось. 

Расписание очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства 11 августа 2020 года: 

Организация-заявитель

Время

Название кинопроекта

1

1-2-3 Продакшн

11:00 - 11:08

БАНСУ

2

МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ

11:08 - 11:24

МАЛЬВИНА

МИРА

3

ВБД Груп

11:24 - 11:56

ДЕКАБРЬ

OKНУТЫЙ

ПОЕХАВШАЯ

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3

4

Водород 2011

11:56 - 12:12

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

РАШНЮГ

5

Дирекция Кино

12:12 - 12:20

МОМЕНТ ИСТИНЫ

6

Кинокомпания «СТВ»

12:20 - 13:00

БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ

КОНЕК-ГОРБУНОК

ТРИ БОГАТЫРЯ И КНЯЗЬ ЮЛИЙ

СИРИЯ

ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

7

Арт Пикчерс Студия

13:00 - 13:08

ВАСИЛИЙ

8

Базелевс

13:08 - 13:16

ДЕВЯТАЕВ

9

Централ Партнершип

13:16 - 13:32

БИБЛИОТЕКА ИВАНА ГРОЗНОГО

НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА

10

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова

13:32 - 13:56

ЧЕМПИОН МИРА

ОГОНЬ

ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО

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05.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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