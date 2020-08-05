Фонд кино объявил дату питчинга проектов от кинокомпаний-лидеров

Очная защита проектов кинокомпаний, которые относятся к лидерам отечественного кинопроизводства, состоится 11 августа 2020 года. Питчинг пройдет в Большом зале МИА «Россия сегодня» в Москве, по адресу Зубовский бульвар, д.4. Ожидается, что мероприятие займет около трех часов (с 11:00 до 14:00), за время которых компании смогут представить на суд экспертов 22 кинопроекта.
Как обычно, журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.
Интересно, что в список проектов включен фильм компании «1-2-3 Прокдакшн» Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Ранее о ее вхождении в список лидеров не объявлялось.
|
№
|
Организация-заявитель
|
Время
|
Название кинопроекта
|
1
|
1-2-3 Продакшн
|
11:00 - 11:08
|
БАНСУ
|
2
|
МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ
|
11:08 - 11:24
|
МАЛЬВИНА
|
МИРА
|
3
|
ВБД Груп
|
11:24 - 11:56
|
ДЕКАБРЬ
|
OKНУТЫЙ
|
ПОЕХАВШАЯ
|
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3
|
4
|
Водород 2011
|
11:56 - 12:12
|
СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|
РАШНЮГ
|
5
|
Дирекция Кино
|
12:12 - 12:20
|
МОМЕНТ ИСТИНЫ
|
6
|
Кинокомпания «СТВ»
|
12:20 - 13:00
|
БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ
|
КОНЕК-ГОРБУНОК
|
ТРИ БОГАТЫРЯ И КНЯЗЬ ЮЛИЙ
|
СИРИЯ
|
ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|
7
|
Арт Пикчерс Студия
|
13:00 - 13:08
|
ВАСИЛИЙ
|
8
|
Базелевс
|
13:08 - 13:16
|
ДЕВЯТАЕВ
|
9
|
Централ Партнершип
|
13:16 - 13:32
|
БИБЛИОТЕКА ИВАНА ГРОЗНОГО
|
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА
|
10
|
Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
|
13:32 - 13:56
|
ЧЕМПИОН МИРА
|
ОГОНЬ
|
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
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05.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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