Фонд кино объявил дату питчинга проектов от кинокомпаний-лидеров

Очная защита проектов кинокомпаний, которые относятся к лидерам отечественного кинопроизводства, состоится 11 августа 2020 года. Питчинг пройдет в Большом зале МИА «Россия сегодня» в Москве, по адресу Зубовский бульвар, д.4. Ожидается, что мероприятие займет около трех часов (с 11:00 до 14:00), за время которых компании смогут представить на суд экспертов 22 кинопроекта.

Как обычно, журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

Интересно, что в список проектов включен фильм компании «1-2-3 Прокдакшн» Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Ранее о ее вхождении в список лидеров не объявлялось.

Расписание очной защиты проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства 11 августа 2020 года:

№ Организация-заявитель Время Название кинопроекта 1 1-2-3 Продакшн 11:00 - 11:08 БАНСУ 2 МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ 11:08 - 11:24 МАЛЬВИНА МИРА 3 ВБД Груп 11:24 - 11:56 ДЕКАБРЬ OKНУТЫЙ ПОЕХАВШАЯ ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3 4 Водород 2011 11:56 - 12:12 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД РАШНЮГ 5 Дирекция Кино 12:12 - 12:20 МОМЕНТ ИСТИНЫ 6 Кинокомпания «СТВ» 12:20 - 13:00 БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ КОНЕК-ГОРБУНОК ТРИ БОГАТЫРЯ И КНЯЗЬ ЮЛИЙ СИРИЯ ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 7 Арт Пикчерс Студия 13:00 - 13:08 ВАСИЛИЙ 8 Базелевс 13:08 - 13:16 ДЕВЯТАЕВ 9 Централ Партнершип 13:16 - 13:32 БИБЛИОТЕКА ИВАНА ГРОЗНОГО НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА 10 Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова 13:32 - 13:56 ЧЕМПИОН МИРА ОГОНЬ ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО

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05.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино