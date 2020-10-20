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Фонд кино объявил прием заявок на поддержку фильмов в прокате

На субсидии могут рассчитывать проекты 4 квартала 2020 года и 1 квартала 2021-го

Фонд кино открыл прием заявок на получение субсидий на выпуск в прокат российских национальных фильмов. На эти средства могут претендовать картины, которые выходят в кинопрокат в четвертом квартале 2020 года и первом квартале 2021 года. Деньги на эти цели Фонд обычно выделяет из собственных средств, они полностью возвратные. 

В соответствии с приказом Фонда кино от 24.12.2019 № 142 установлены сроки приема заявок. Организация ждет их с 19 по 30 октября 2020 года. В последний день заявки принимаются до 18:00 часов по московскому времени. Формы заявок доступны на сайте Фонда.

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20.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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