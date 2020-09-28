Фонд кино определился с получателями господдержки на прокат до конца года

Фонд кино объявил о результатах конкурса на получение господдержки кинокомпаний и кинопроектов для выхода в кинопрокат. Конкурс касался фильмов, запланированных к выпуску в III и IV кварталах 2020 года. Напомним, что эти деньги Фонд распределяет из собственных средств и они всегда выдаются в возвратной основе.
Финансовую поддержку проката в 3 и 4 кварталах 2020 года получат:
|
№
|
Организация кинематографии
|
Название проекта
|
1
|
АО «ВБД Груп»
|
Последний богатырь 2
|
2
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
Спасите Колю!
|
3
|
ООО «КиноАтис»
|
Белка и Стрелка. Карибская тайна
|
4
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
Барбоскины на даче
|
5
|
Вратарь галактики
|
6
|
Конь Юлий и большие скачки
|
7
|
ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
|
Огонь
|
8
|
ООО «ТПО «РОК»
|
ЦОЙ
|
9
|
ООО «Централ Партнершип»
|
Серебряные коньки
|
10
|
Стрельцов
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
28.09.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: Фонд кино
В Фонде кино составили список рекомендованных к финансированию фильмов
Питчинги Фонда кино 2020. Независимые компании. Часть 2
Питчинги Фонда кино 2020. Независимые компании. Часть 1
Киносети «Люмен», «Чарли» и «Прада» подали в суд на Фонд кино
Фонд кино начинает отбор заявок на господдержку проектов детского, семейного и анимационного кино