Фонд кино определился с получателями господдержки на прокат до конца года

Фонд кино объявил о результатах конкурса на получение господдержки кинокомпаний и кинопроектов для выхода в кинопрокат. Конкурс касался фильмов, запланированных к выпуску в III и IV кварталах 2020 года. Напомним, что эти деньги Фонд распределяет из собственных средств и они всегда выдаются в возвратной основе.

Финансовую поддержку проката в 3 и 4 кварталах 2020 года получат:

№ Организация кинематографии Название проекта 1 АО «ВБД Груп» Последний богатырь 2 2 ЗАО «Мотор фильм студия» Спасите Колю! 3 ООО «КиноАтис» Белка и Стрелка. Карибская тайна 4 ООО «Кинокомпания «СТВ» Барбоскины на даче 5 Вратарь галактики 6 Конь Юлий и большие скачки 7 ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Огонь 8 ООО «ТПО «РОК» ЦОЙ 9 ООО «Централ Партнершип» Серебряные коньки 10 Стрельцов

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28.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино