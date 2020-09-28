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Фонд кино определился с получателями господдержки на прокат до конца года

Отобрано десять проектов

Фонд кино объявил о результатах конкурса на получение господдержки кинокомпаний и кинопроектов для выхода в кинопрокат. Конкурс касался фильмов, запланированных к выпуску в III и IV кварталах 2020 года. Напомним, что эти деньги Фонд распределяет из собственных средств и они всегда выдаются в возвратной основе.

Финансовую поддержку проката в 3 и 4 кварталах 2020 года получат:

Организация кинематографии

Название проекта

1

АО «ВБД Груп»

Последний богатырь 2

2

ЗАО «Мотор фильм студия»

Спасите Колю!

3

ООО «КиноАтис»

Белка и Стрелка. Карибская тайна

4

ООО «Кинокомпания «СТВ»

Барбоскины на даче

5

Вратарь галактики

6

Конь Юлий и большие скачки

7

ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»

Огонь

8

ООО «ТПО «РОК»

ЦОЙ

9

ООО «Централ Партнершип»

Серебряные коньки

10

Стрельцов

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28.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино

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