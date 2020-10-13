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Фонд кино предъявил новые финансовые претензии к «Русской фильм группе»

Сумма нового иска − 92 млн рублей

Фонд кино подал новый иск к кинокомпании «Русская фильм группа» и продюсеру Алексею Петрухину. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на картотеку дел Арбитражного суда Москвы. Организация требует с ответчиков почти 92 млн рублей. Новый иск предъявлен из-за проекта НА ПОРОГЕ БЕССМЕРТИЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ

Требуемые Фондом деньги − возвратные средства в размере 60 млн рублей, выделенные на эту картину, а также неустойка за неисполнение обязательств. По контракту, фильм НА ПОРОГЕ БЕССМЕРТИЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ должны были снять до конца 2018 года, но этого не было сделано. 

Ранее «Фонд кино» подавал иск к этим же ответчикам, и он касался фильма ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Сумма того иска составляла более 221 млн рублей. Организация также требовала вернуть возвратные субсидии. Заседание по этому иску назначено на декабрь. Что же касается нового, то подробной информации о нем нет. 

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13.10.2020 Автор: Артур Чачелов

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