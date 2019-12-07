Фонд кино определился с датой питчинга детского и семейного кино

10 декабря 2019 года в «Информационном агентстве ТАСС» состоится очная защита проектов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Очная защита пройдет в пресс-центре «Информационного агентства ТАСС» в Москве (Тверской бульвар, д.2).
В 10:00 членам Комиссии по авторскому анимационному кино будут представлены уникальные анимационные фильмы ведущих режиссеров-мультипликаторов. В 11:00 членам Комиссии по детскому и семейному кино свои презентации начнут представлять кинокомпании с проектами для детской и семейной аудитории.
Журналисты и все желающие смогут наблюдать за мероприятием посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.
Расписание очной защиты уникальных авторских анимационных проектов.
|№
|Компания
|Время
|Название проекта
|1
|ООО Студия «ПАНОРАМА»
|10:00 - 10:06
|КНЯЗЬ
|2
|ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
|10:06 - 10:12
|МУСОР
|3
|ООО Студия «ШАР»
|10:12 - 10:18
|НЕПОКОЙ
Расписание очной защиты проектов для детской и семейной аудитории.
|№
|Компания
|Время
|Название проекта
|1
|ООО «Кинокомпания «СТВ»
|11:00 - 11:10
|МАЛЕНЬКИЙ МУК
|ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|2
|ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|11:10 - 11:15
|МИРА
|3
|ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»
|11:15 - 11:20
|ОСТРОВ БАНАНОВОЙ ЛИХОРАДКИ
|4
|ООО «ФАРН МУВИ»
|11:20 - 11:25
|ГЛАВНАЯ ЕЛКА
|5
|ООО «ТПО «РОК»
|11:25 - 11:30
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|6
|ООО «МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ЛУНГИНА»
|11:30 - 11:35
|БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА
|7
|ООО «КиноЮГ»
|11:35 - 11:40
|ХОЧУ БЫТЬ СОБОЙ
|8
|АО «Детский канал»
|11:40 - 11:45
|СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
|9
|ООО «ДжемСтудия»
|11:45 - 11:50
|Я НЕ ДЗЮБА!
|10
|ООО «Махорт Продакшн»
|11:50 - 11:55
|ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ
|11
|ООО «Кинокомпания «МЕТРОНОМ фильм»
|11:55 - 12:00
|ЧУК И ГЕК
|12
|ООО «Водород 2011»
|12:00 - 12:05
|ПРИЗРАК 2
|13
|ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»
|12:05 - 12:10
|ТРОПОЮ ВЕТРА
|14
|ООО «Анимационная студия РИМ»
|12:10 - 12:15
|СЕРАФИМА
|15
|ООО «Дарк Сайд Медиа»
|12:15 - 12:20
|СИНЯЯ ОСОКА
|16
|ООО «С.С.С.Р.»
|12:20 - 12:25
|МОЙ ПАПА ПОКЕМОН ПО ИМЕНИ СЕМЕН
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07.12.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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