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Фонд кино определился с датой питчинга детского и семейного кино

На очной защите представят 20 проектов

10 декабря 2019 года в «Информационном агентстве ТАСС» состоится очная защита проектов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Очная защита пройдет в пресс-центре «Информационного агентства ТАСС» в Москве (Тверской бульвар, д.2).

В 10:00 членам Комиссии по авторскому анимационному кино будут представлены уникальные анимационные фильмы ведущих режиссеров-мультипликаторов. В 11:00 членам Комиссии по детскому и семейному кино свои презентации начнут представлять кинокомпании с проектами для детской и семейной аудитории.

Журналисты и все желающие смогут наблюдать за мероприятием посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

Расписание очной защиты уникальных авторских анимационных проектов.

Компания Время Название проекта
1 ООО Студия «ПАНОРАМА» 10:00 - 10:06 КНЯЗЬ
2 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» 10:06 - 10:12 МУСОР
3 ООО Студия «ШАР» 10:12 - 10:18 НЕПОКОЙ

 Расписание очной защиты проектов для детской и семейной аудитории.

Компания Время Название проекта
1 ООО «Кинокомпания «СТВ» 11:00 - 11:10 МАЛЕНЬКИЙ МУК
ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
2 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» 11:10 - 11:15 МИРА
3 ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» 11:15 - 11:20 ОСТРОВ БАНАНОВОЙ ЛИХОРАДКИ
4 ООО «ФАРН МУВИ» 11:20 - 11:25 ГЛАВНАЯ ЕЛКА
5 ООО «ТПО «РОК» 11:25 - 11:30 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
6 ООО «МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ЛУНГИНА» 11:30 - 11:35 БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА
7 ООО «КиноЮГ» 11:35 - 11:40 ХОЧУ БЫТЬ СОБОЙ
8 АО «Детский канал» 11:40 - 11:45 СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
9 ООО «ДжемСтудия» 11:45 - 11:50 Я НЕ ДЗЮБА!
10 ООО «Махорт Продакшн» 11:50 - 11:55 ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ
11 ООО «Кинокомпания «МЕТРОНОМ фильм» 11:55 - 12:00 ЧУК И ГЕК
12 ООО «Водород 2011» 12:00 - 12:05 ПРИЗРАК 2
13 ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» 12:05 - 12:10 ТРОПОЮ ВЕТРА
14 ООО «Анимационная студия РИМ» 12:10 - 12:15 СЕРАФИМА
15 ООО «Дарк Сайд Медиа» 12:15 - 12:20 СИНЯЯ ОСОКА
16 ООО «С.С.С.Р.» 12:20 - 12:25 МОЙ ПАПА ПОКЕМОН ПО ИМЕНИ СЕМЕН

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07.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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