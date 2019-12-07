Фонд кино определился с датой питчинга детского и семейного кино

10 декабря 2019 года в «Информационном агентстве ТАСС» состоится очная защита проектов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Очная защита пройдет в пресс-центре «Информационного агентства ТАСС» в Москве (Тверской бульвар, д.2).

В 10:00 членам Комиссии по авторскому анимационному кино будут представлены уникальные анимационные фильмы ведущих режиссеров-мультипликаторов. В 11:00 членам Комиссии по детскому и семейному кино свои презентации начнут представлять кинокомпании с проектами для детской и семейной аудитории.

Журналисты и все желающие смогут наблюдать за мероприятием посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

Расписание очной защиты уникальных авторских анимационных проектов.

№ Компания Время Название проекта 1 ООО Студия «ПАНОРАМА» 10:00 - 10:06 КНЯЗЬ 2 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» 10:06 - 10:12 МУСОР 3 ООО Студия «ШАР» 10:12 - 10:18 НЕПОКОЙ

Расписание очной защиты проектов для детской и семейной аудитории.

№ Компания Время Название проекта 1 ООО «Кинокомпания «СТВ» 11:00 - 11:10 МАЛЕНЬКИЙ МУК ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 2 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» 11:10 - 11:15 МИРА 3 ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» 11:15 - 11:20 ОСТРОВ БАНАНОВОЙ ЛИХОРАДКИ 4 ООО «ФАРН МУВИ» 11:20 - 11:25 ГЛАВНАЯ ЕЛКА 5 ООО «ТПО «РОК» 11:25 - 11:30 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 6 ООО «МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ЛУНГИНА» 11:30 - 11:35 БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА 7 ООО «КиноЮГ» 11:35 - 11:40 ХОЧУ БЫТЬ СОБОЙ 8 АО «Детский канал» 11:40 - 11:45 СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 9 ООО «ДжемСтудия» 11:45 - 11:50 Я НЕ ДЗЮБА! 10 ООО «Махорт Продакшн» 11:50 - 11:55 ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ 11 ООО «Кинокомпания «МЕТРОНОМ фильм» 11:55 - 12:00 ЧУК И ГЕК 12 ООО «Водород 2011» 12:00 - 12:05 ПРИЗРАК 2 13 ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» 12:05 - 12:10 ТРОПОЮ ВЕТРА 14 ООО «Анимационная студия РИМ» 12:10 - 12:15 СЕРАФИМА 15 ООО «Дарк Сайд Медиа» 12:15 - 12:20 СИНЯЯ ОСОКА 16 ООО «С.С.С.Р.» 12:20 - 12:25 МОЙ ПАПА ПОКЕМОН ПО ИМЕНИ СЕМЕН

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07.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино