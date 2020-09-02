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Фонд кино начинает отбор заявок на господдержку проектов детского, семейного и анимационного кино

Организация выделяет на него средства с 2019 года

Фонд кино начинает прием заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Соответствующий приказ опубликован на сайте. Сообщается, что срок подачи заявок в рамках данного конкурса с 2 сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года до 18:00 часов (МСК).

Поддержка таких проектов вошла в сферу интересов Фонда с прошлого года. В 2019 году питчинг детского, семейного и анимационного кино прошел 10 декабря. На получение субсидий претендовало 13 художественных игровых и 5 анимационных проектов. Однако финансирование получили только два из них. Это ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ режиссера Оксаны Карас от «ТПО «РОК» Алексея Учителя и ЧУК И ГЕК режиссера Александра Котта от кинокомпании «Метроном фильм». 

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02.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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