Фонду кино могут сменить руководителя

Министерство культуры намерено сменить руководство Фонда кино. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники внутри рынка и государственного ведомства. По информации издания на смену Вячеславу Тельнову должен прийти другой человек, чья кандидатура пока не подобрана. Временным руководителем организации может стать заместитель Тельнова Федор Соснов.

Согласно уставу Фонда кино смена руководителя Фонда кино может происходить решением правительства, которое то принимает по представлению Министерства культуры. Федор Соснов может возглавить организацию как исполняющий обязанности, однако его кандидатура не финальная. Такая рокировка необходима, чтобы «инициировать движение» и поиск нового директора.

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23.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ