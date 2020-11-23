Новости


Фонду кино могут сменить руководителя

Минкультуры подбирает организации нового директора

Министерство культуры намерено сменить руководство Фонда кино. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники внутри рынка и государственного ведомства. По информации издания на смену Вячеславу Тельнову должен прийти другой человек, чья кандидатура пока не подобрана. Временным руководителем организации может стать заместитель Тельнова Федор Соснов. 

Согласно уставу Фонда кино смена руководителя Фонда кино может происходить решением правительства, которое то принимает по представлению Министерства культуры. Федор Соснов может возглавить организацию как исполняющий обязанности, однако его кандидатура не финальная. Такая рокировка необходима, чтобы «инициировать движение» и поиск нового директора.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

23.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

Новости по теме:

Фонд кино поможет с прокатом фильмов начинающих режиссеров

Питчинги Фонда кино 2020: детское и семейное кино

Питчинги Фонда кино 2020: проекты авторской анимации

Фонд кино объявил дату и участников питчингов детского и семейного кино

Фонд кино объявил прием заявок на поддержку фильмов в прокате


Самое читаемое

Посещаемость новинки в ряде регионов превышала 50 человек на сеанс

Официальная касса России: «Непосредственно Каха» показал лучший старт в посткарантинный период

Подробнее
Проект входит в линейку IVI Originals

Сериал Анны Меликян «Нежность» за выходные набрал больше полумиллиона просмотров

Подробнее
За это время они намерены выпустить пять совместных проектов

«Марс Медиа» заключила пятилетнее соглашение с режиссером и сценаристом Аленой Званцовой

Подробнее
В США лента выйдет и в кинотеатрах, и на сервисе HBO Max

Warner Bros. определилась с прокатом «Чудо-женщины: 1984»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 