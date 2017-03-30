Киносети и Минкультуры договорились по «Форсажу» и «Времени первых»

Ситуация вокруг проката фильма ФОРСАЖ 8 разрешилась. Ожидается, что ленте студии Universal все-таки будет выдано прокатное удостоверение с датой выпуска 13 апреля, хотя ранее появлялись сообщения о том, что Минкультуры уже якобы приняло решение разрешить прокат этой картины только с 20 апреля. Искусственный перенос сроков старта единственного крупного голливудского блокбастра апреля вызвал негодование больших кинопрокатных сетей, которые выступили единым фронтом против такого решения чиновников, пригрозив урезать сеансы фильма ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, из-за которого и началась расчистка даты 13 апреля. «Очень похоже, что сегодня у министра мы нашли компромисс, – написал 29 марта в Фейсбуке руководитель сети «Киномакс» Дмитрий Нартов. – Он конечно непростой, но это компромисс».

По информации нескольких источников БК на рынке, в результате переговоров пришли к соглашению о том, что министерство не будет препятствовать выпуску голливудского фильма в России в его мировую дату, если дистрибьютор захочет выпустить картину на этом уикенде. Однако киносети должны будут обеспечить преференции в сеансах российскому блокбастеру как минимум на первые две недели проката. «Окончательно дата начала проката фильма ФОРСАЖ 8 должна быть утверждена самими кинопрокатчиками, – цитирует «КиноПоиск» официальный ответ пресс-службы Министества культуры. – Планируется, что это будет сделано до конца сегодняшнего дня. После этого фильму будет выдано прокатное удостоверение».

30.03.2017 Автор: Артур Чачелов