Новости


Киносети и Минкультуры договорились по «Форсажу» и «Времени первых»

Голливудскому блокбастеру определили место в расписании

Ситуация вокруг проката фильма ФОРСАЖ 8 разрешилась. Ожидается, что ленте студии Universal все-таки будет выдано прокатное удостоверение с датой выпуска 13 апреля, хотя ранее появлялись сообщения о том, что Минкультуры уже якобы приняло решение разрешить прокат этой картины только с 20 апреля. Искусственный перенос сроков старта единственного крупного голливудского блокбастра апреля вызвал негодование больших кинопрокатных сетей, которые выступили единым фронтом против такого решения чиновников, пригрозив урезать сеансы фильма ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, из-за которого и началась расчистка даты 13 апреля. «Очень похоже, что сегодня у министра мы нашли компромисс, – написал 29 марта в Фейсбуке руководитель сети «Киномакс» Дмитрий Нартов. – Он конечно непростой, но это компромисс».

По информации нескольких источников БК на рынке, в результате переговоров пришли к соглашению о том, что министерство не будет препятствовать выпуску голливудского фильма в России в его мировую дату, если дистрибьютор захочет выпустить картину на этом уикенде. Однако киносети должны будут обеспечить преференции в сеансах российскому блокбастеру как минимум на первые две недели проката. «Окончательно дата начала проката фильма ФОРСАЖ 8 должна быть утверждена самими кинопрокатчиками, – цитирует «КиноПоиск» официальный ответ пресс-службы Министества культуры. – Планируется, что это будет сделано до конца сегодняшнего дня. После этого фильму будет выдано прокатное удостоверение».

30.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Кинематографисты предложили блокировать пиратский контент без санкции суда

Минкультуры пока не приняло решение о переносе даты «Форсажа»

Минкультуры не нашло гей-пропаганды в «Красавице и Чудовище»

Онлайн-кинотеатры обязали получать прокатные удостоверения

Стоимость прокатки может возрасти до 5 млн рублей


Самое читаемое

Мультфильм претендует на рекорд среди оригинальной анимации

Предварительная касса четверга: «Молокосос» – босс российского кинопроката

Подробнее
Виталий Милонов углядел содомию в еще одном фильме от WDSSPR

Депутат потребовал запретить «Могучих рейнджеров»

Подробнее
Теперь это фильм для аудитории 18+

«Могучим рейнджерам» ужесточили прокатный рейтинг

Подробнее
«Живое» работает в рамках ожиданий, а «Рейнджеры» пока буксуют

Касса четверга: «Босс-молокосос» стартует с 69,7 млн рублей

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 