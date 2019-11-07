Телекомпания Fox адаптирует сериал ТНТ «ЧОП»

Телекомпания Fox запускает в производство сериал Building Security – адаптацию российского ситкома «ЧОП» канала ТНТ и продакшна Good Story Media. Производством сериала займутся 20th Century Fox TV и Fox Entertainment. Впервые права на российский комедийный сериал покупает американский канал – ранее подобные форматы продавались лишь в страны Европы и Азии.

Шоураннером Building Security станет Стив Корен, известный по сериалам «Сайнфелд», «Вице-президент» с Джулией Луис-Дрейфус и по американскому шоу Saturday Night Live, над выпусками которого Корен работал с 1991 года. Также Корен продюсировал фильмы БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ с Джимом Керри и ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ с Адамом Сэндлером.

Сериал «ЧОП» демонстрировался в эфире телеканала ТНТ в 2015-2016 годах. Ситком с Сергеем Степиным в главной роли рассказывает о буднях сотрудников охранного предприятия «Кедр», которые следят за порядком в одном из московских бизнес-центров и постоянно попадают в самые невообразимые ситуации.

Напомним, ранее комедия Жоры Крыжовникова ГОРЬКО! была с успехом адаптирована в Мексике, в Литве долгую экранную жизнь получила местная версия «Интернов» канала ТНТ – там вышло 279 эпизодов ситкома.

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07.11.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: ТНТ