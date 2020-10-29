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Франция снова закрывает кинотеатры

Запрет вводится до начала декабря

Франция решилась на повторное закрытие кинотеатров. Площадки в стране прекратят работу с 30 октября. Запрет будет действовать минимум месяц. Закрытие кинотеатров в стране будет происходить в рамках введения целой меры ограничительных мер, в рамках которых Франция вернется ко всеобщему режиму самоизоляции из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что закрытым организациям будет оказана поддержка в виде €10 тыс. в месяц.

Ранее о возобновлении ограничительных мер объявила Германия. Там кинотеатры также закрываются. Режим ЧС возвращается и в Испанию, однако там кинотеатры пока имеют право работать. Зато в Италии их уже закрыли. Еще раньше приостановили работу кинотеатры Чехии, Словакии и Бельгии.

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29.10.2020 Автор: Артур Чачелов

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