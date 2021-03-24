В АПКиТ вошла кинокомпания «Фреш-фильм»

В состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения вошла кинокомпания «Фреш-Фильм» (Fresh Film). Таким образом, теперь организация объединяет уже 37 самых крупных кинопроизводственных и продюсерских компании России, которые в совокупности производят около 60% отечественного видео контента.

«Фреш-Фильм» основана в 2013 году предпринимателем, продюсером Арменом Ананикяном и актером, шоуменом, продюсером Михаилом Галустяном. В рабочем портфеле кинокомпании – семейная картина ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ Карена Оганесяна, комедийный фильм ОДНОЙ ЛЕВОЙ, созданный режиссерским дуэтом Армена Ананикяна и Виталия Рейнгеверца, проект СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!, который повествует о трех свадьбах (постановщики Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин, Ваагн Хачатрян). Готовится к выходу полнометражная приключенческая лента Карена Захарова АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. На стадии подготовительного периода находится драма ПАПЫ Карена Оганесяна и Анны Матисон.

«Членство в АПКиТ позволит участвовать в процессе формирования новой кинопроизводственной практики, – комментирует соучредитель, генеральный продюсер «Фреш-Фильм» Армен Ананикян. − Это расширение творческих связей, возможность обмена опытом и ресурсами как с отечественными компаниями, которые также состоят в Ассоциации, так и с иностранными партнерами».

Напомним, что Ассоциация продюсеров кино и телевидения – некоммерческая организация, созданная в 2009 году. АПКиТ взаимодействует с органами государственной власти (продюсеры дают свои рекомендации в рамках отраслевого законотворчества), работает над такими важными задачами, как борьба с пиратством и созданием условий для проведения съемок в регионах РФ в рамках «Кино России» − совместного проекта Ассоциации продюсеров, Агентства стратегических инициатив при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Также АПКиТ поддерживает развитие профильного образования и проведение мероприятий в области кино и телевидения.

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24.03.2021 Автор: Артур Чачелов