Фильм «Где Анна Франк?» продюсера Александра Роднянского покажут на Каннском кинофестивале

Фильм ГДЕ АННА ФРАНК? израильского режиссера Ари Фольмана включен в официальную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Одним из продюсеров картины является Александр Роднянский. Это единственный анимационный фильм в официальной фестивальной селекции в этом году — мировая премьера состоится во внеконкурсной программе.

ГДЕ АННА ФРАНК? (Where Is Anne Frank?) — анимационная драма Ари Фольмана. В основе сюжета — знаменитый дневник Анны Франк, еврейская девочка вела его, скрываясь в убежище в Амстердаме в период нацистской оккупации. В нем она делилась переживаниями со своей воображаемой подругой. И вот, спустя десятилетия, в современной Европе со страниц хранящегося в музее дневника сходит, оживая, девочка. Та самая, придуманная одинокой Анной Франк подруга.

«Для меня рассказать об Анне Франк, экранизировать ее историю - фантастическая возможность и одновременно с этим вызов, потому что, как мне кажется, сегодня миру необходимо еще одно напоминание, в художественной форме в том числе, чтобы сохранить память о тех страшных днях и передать ее молодым поколениям», — говорит Ари Фольман.

«В 2008 году, в конкурсе Каннского фестиваля, я увидел фильм Ари Фольмана ВАЛЬС С БАШИРОМ и был абсолютно поражен остротой содержательного высказывания и уникальностью художественного взгляда, — комментирует продюсер Александр Роднянский. — Фильм представлял собой редчайшее сочетание дневниковой документалистики от первого лица и игрового кино, решенное языком анимации. Личное высказывание о войне в Ливане 1982 года, психологической травме и попытке с ней справиться. Номинация на «Оскар» и выигранный «Золотой глобус» сделали этот фильм международно известным. Я пересматривал его много раз и всегда мечтал о сотрудничестве с Ари, режиссером редкого дарования. И бесконечно рад, что стал частью проекта ГДЕ АННА ФРАНК?. Мне кажется, получился удивительный художественный проект, актуальный и глубокий, тонко объединяющий вызовы сегодняшнего дня с самыми темными страницами недавней истории».

Напомним, что ранее 3 июня на пресс-конференции 74-го Каннского кинофестиваля было объявлено об участие фильма РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ режиссера Киры Коваленко в конкурсной программе «Особый взгляд», продюсером которой также выступает Роднянский.

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10.06.2021 Автор: Виолетта Палий