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Генпрокуратура проводит внеплановую проверку Министерства культуры

Прокуроров интересуют вопросы распределения бюджетных средств

Генеральная прокуратура в середине февраля начала внеплановую проверку Министерства культуры. Об этом сообщает РБК. Проверка продлится до 16 марта 2021 года. По информации источников издания, прокуроры проверяют расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий. Сейчас надзорное ведомство формирует список вопросов к министерству. 

Минкульт распределяет средства от Федерального казначейства в виде прямых или косвенных субсидий. К первым относятся, например, гранты, ко вторым − льготное налогообложение. Часть направляется получателям напрямую, часть − опосредованно. РБК уточняет, что на уровне федерального бюджета устанавливаются лимиты, которыми профильное министерство может распоряжаться, сами средства остаются в федеральном бюджете и министерство их не получает.

Генпрокуратура проверяла ведомство в 2016 году по депутатскому запросу. А в последний раз Минкультуры внепланово проверяли люди из МЧС России по городу Москве в ноябре 2019 года.

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20.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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