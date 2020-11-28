Доходы «Газпром-медиа» в третьем квартале года выросли до 22,6 млрд рублей

«Газпромбанк» выпустил финансовые результаты за январь-сентябрь 2020 года, где представлены ключевые показатели холдинга «Газпром-медиа» в сегменте «Медиа-бизнес». Выяснилось, что консолидированные доходы направления в третьем квартале (июль-сентябрь) выросли на 9% и составили 22,6 млрд рублей. Рост обусловлен в основном увеличением рекламных доходов на телеканалах холдинга «Газпром-медиа». Они выросли на 5% до 16,6 млрд. При этом, по данным АКАР, российский рынок телевизионной рекламы в 3-ем квартале уменьшился на 3%.

Доходы от продажи прав на аудио-видео воспроизведение сократились на 9% до 2,3 млрд рублей. Снижение обусловлено влиянием эпидемиологической обстановки на кинопрокатную деятельность, а также связано с переносом крупных кинорелизов на более поздний период. При этом снижение доходов по этой статье оказалось не таким сильным, как во 2 квартале. Компенсировать сильное снижение доходов от продажи прав позволило увеличение доходов от дистрибуции платных тематических каналов «Ред Медиа» и спортивных каналов, так как частично спорт вернулся на ТВ.

В 3 квартале (июль-август) телеканалы НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», студии Comedy Club Production, Good Story Media, «Киностудия КИТ», 123-Production вернули в производство суммарно 37 проектов после снятия части ограничительных мер в Москве, Подмосковье и ряде регионов России. В результате в новом телесезоне телеканалы холдинга «Газпром-медиа» запустили новые и показали продолжения популярных проектов.

Как итог: холдинг «Газпром-медиа» завершил 3 квартал 2020 года с операционной прибылью в размере 1,86 млрд рублей против 695 млн операционного убытка годом ранее. Чистая прибыль холдинга «Газпром-медиа» составила 1,19 млрд рублей против 913 млн рублей чистого убытка годом ранее.

А вот результаты 9 месяцев оказались не такими радужными. На них сильное влияние оказала экономическая и эпидемиологическая ситуация в 1 полугодии 2020 года. В частности, во 2 квартале введение ограничительных мер отразилось на ключевых направлениях бизнеса холдинга «Газпром-медиа»: телевидении, спортивном вещании и кинодистрибуции. Также во 2 квартале снизилась деловая активность бизнеса, которая отрицательно повлияла на рынок телевизионной рекламы.

Консолидированные доходы холдинга с января по сентябрь снизились на 3% и составили 65,3 млрд рублей. По итогам 9 месяцев рекламные доходы «Медиа-бизнеса» уменьшились на 4% (против падения всгео рынка на 7%) и составили 47,1 млрд рублей. Доходы от продажи прав на аудио-видео воспроизведение снизились на 8% до 9,57 млрд рублей. Доходы от телерадиовещания снизились на 15% до 3,65 млрд рублей в связи с отсутствием производства спортивных трансляций в 1 полугодии 2020 года и высокой базы сравнения в 2019 году.

При этом, по итогам 9 месяцев 2020 года операционная прибыль сегмента «Медиа-бизнес» выросла на 21% до 1,67 млрд рублей. Рост обусловлен контролем в управлении консолидированными расходами и увеличением доходов в 1 и 3 кварталах 2020 года. Чистый убыток по итогам отчетного периода составил 120 млн рублей.

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28.11.2020 Автор: Артур Чачелов