«Годзилла против Конга» выйдет в прокат на два месяца раньше

В последнее время киноиндустрия уже привыкла к переносам дат релизов глобальных блокбастеров. Из-за опасений о сохранении коронавирусных ограничений студии отодвигают старт своих главных хитов. Но бывают и исключения. Так Warner Bros. объявила о том, что переносит на два месяца вперед релиз своего проекта ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА. Фильм должен был одновременно появиться в американских кинотеатрах и на стриминговом канале HBO Max 21 мая, а теперь это произойдет 26 марта 2021 года.

Новость должна стать приятной неожиданностью для кинотеатров во всем мире, испытывающих заметный дефицит крупнобюджетного развлекательного контента. Не исключено, что это будет не единственным изменением в планах Warner Bros. Партнер мейджора, компания The Legendary Pictures, настаивает, что в случае одновременного релиза фильмов с их финансированием в кинотеатрах и на стриминге, она должна получить от Warner Bros. существенную денежную компенсацию. 8 января в СМИ появилась информация о близости сторон к договоренности. Но пока ее условия не оглашаются.

16.01.2021 Автор: БК

Источник: The Hollywood Reporter