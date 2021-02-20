«Золотая коллекция» «Союзмультфильма» теперь бесплатно доступна на Яндексе

В январе легендарная детская классика киностудии «Союзмультфильм» появилась в каталоге онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD». Она стала доступна по подписке «Плюс». Теперь смотреть любимые мультфильмы бесплатно смогут и пользователи «Яндекса»: прямо в «Яндекс Видео» и поиске «Яндекса».

В «Золотую коллекцию» входит более 950 мультфильмов производства 1941–2003 годов. Среди них как культовые мультфильмы «Простоквашино», «Веселая карусель», «Ну, Погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», так и более редкие − «Сказка сказок», «Чучело-мяучело», «Таежная сказка» и другие анимационные картины, на которых выросло не одно поколение детей.

«Золотая коллекция» Союзмультфильма дополнит детский каталог контента «КиноПоиск HD», доступного в «Яндексе» − это тысячи мультфильмов и мультсериалов для детей всех возрастов, которые можно смотреть бесплатно по рекламной модели.

Подписчикам «Яндекс Плюс» эти и другие мультфильмы доступны в безопасном детском режиме на «КиноПоиск HD». Их можно смотреть без рекламы и на разных устройствах. Включить «Ежика в тумане» на большом экране телевизора поможет «Алиса». А в мобильном приложении можно заранее скачать мультфильмы про Чебурашку и Крокодила Гену и смотреть их даже без Интернета, например, во время путешествия.

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20.02.2021 Автор: Артур Чачелов