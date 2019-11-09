Сразу шесть российских фильмов вступили в борьбу за «Золотой глобус»

Шесть российских картин вступили в борьбу за получение «Золотого глобуса». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент», организатора стенда московских кинокомпаний и студий Created in Moscow на AFM Евгении Марковой.

В предварительный список претендентов на американскую премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» попали драма Кантемира Балагова ДЫЛДА, приключенческий боевик Андрея Богатырева и Арта Камачо ДИКАЯ ЛИГА (2019), лента Константина Фама КАДИШ (2019), фильм Бориса Акопова БЫК (2019), драма Алексея Козлова СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (2019) и триллер Владимира Аленикова СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ (2018).

В этом году на премию выдвинуты 93 фильма на иностранном языке из 65 стран. Номинанты «Золотого глобуса» будут объявлены 9 декабря, а сама церемония вручения наград состоится 5 января 2020 года Уже известно, что почетной премии имени Сесиля Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа будет удостоен Том Хэнкс. Премия имени Кэрол Бернетт за жизненные достижения в области телевидения будет вручена актрисе и телеведущей Эллен Дедженерес.

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09.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС