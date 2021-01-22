В Москве раздали «Золотых орлов»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Победителей премии «Золотой орел» объявили на торжественной церемонии, которая по традиции прошла в Первом павильоне «Мосфильма» при поддержке Mercury.
Лидером по числу номинаций в этом году был фильм СОЮЗ СПАСЕНИЯ. Лента упоминалась 14 раз. В результате картина получила 6 «Золотых орлов». Три награды у фильма БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, в том числе за лучший фильм года. Приз за вклад в кинематограф получила актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина.
Полный список номинантов и победителей:
Лучший фильм:
Лучший неигровой фильм:
Лучший короткометражный фильм:
Лучший анимационный фильм:
Лучшая режиссерская работа:
Лучший сценарий:
Лучшая женская роль в кино:
Лучшая мужская роль в кино:
Лучшая женская роль второго плана:
Лучшая мужская роль второго плана:
Лучшая операторская работа:
Лучшая работа художника-постановщика:
Лучшая работа художника по костюмам:
Лучшая музыка к фильму:
Лучший монтаж фильма:
Лучшая работа звукорежиссера:
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:
Лучшие визуальные эффекты:
Лучший зарубежный фильм в российском прокате:
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):
Лучшая мужская роль на телевидении:
Лучшая женская роль на телевидении:
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
22.01.2021 Автор: Артур Чачелов
Российские кинокомпозиторы возмутились номинацией «Союза спасения» на «Золотого орла»
«Золотой орел» проигнорировал «Холопа»
«Текст» стал триумфатором премии «Золотой орел»
«Золотой орел» объявил номинантов
Стали известны претенденты на «Золотого орла»
Российские кинокомпозиторы возмутились номинацией «Союза спасения» на «Золотого орла»Подробнее
Крупнейшей сети кинотеатров России грозит банкротствоПодробнее
Бонд, «Кролик Питер», «Никто», «Охотники за привидениями» уходят с заявленных датПодробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 11 по 17 январяПодробнее