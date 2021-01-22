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В Москве раздали «Золотых орлов»

Триумфатором церемонии стал фильм «Союз спасения»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Победителей премии «Золотой орел» объявили на торжественной церемонии, которая по традиции прошла в Первом павильоне «Мосфильма» при поддержке Mercury.

Лидером по числу номинаций в этом году был фильм СОЮЗ СПАСЕНИЯ. Лента упоминалась 14 раз. В результате картина получила 6 «Золотых орлов». Три награды у фильма БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, в том числе за лучший фильм года. Приз за вклад в кинематограф получила актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина.

Полный список номинантов и победителей:

Лучший фильм:

Лучший неигровой фильм:

  • ПРОСТРАНСТВО СТИХА: БОРИС СЛУЦКИЙ, режиссер: Виктор Ткачев;
  • СТАНИСЛАВСКИЙ: ЖАЖДА ЖИЗНИ, режиссер: Юлия Бобкова;
  • ШАМАН, режиссер: Андрей Осипов.

Лучший короткометражный фильм:

  • «One mango, please», режиссер: Надежда Михалкова;
  • «Конец войны», режиссер: Сергей Рамз;
  • «Сцены у моря», режиссер: Оксана Дегтярева.

Лучший анимационный фильм:

Лучшая режиссерская работа:

Лучший сценарий:

Лучшая женская роль в кино:

Лучшая мужская роль в кино:

Лучшая женская роль второго плана: 

Лучшая мужская роль второго плана:

Лучшая операторская работа:

Лучшая работа художника-постановщика:

Лучшая работа художника по костюмам:

  • Екатерина Химичева (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК);
  • Екатерина Шапкайц (СОЮЗ СПАСЕНИЯ);
  • Владимир Никифоров, Наталия Седицкая (СТРЕЛЬЦОВ).

Лучшая музыка к фильму:

Лучший монтаж фильма:

Лучшая работа звукорежиссера: 

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:

Лучшие визуальные эффекты:

Лучший зарубежный фильм в российском прокате: 

  • 1917 (1917), дистрибьютор: UPI;
  • ПИНОККИО (Pinocchio), дистрибьютор: «Вольга»;
  • ФАССБИНДЕР (Enfant Terrible), дистрибьютор: «Ракета релизинг».

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий): 

  • «Дипломат», режиссер: Юрий Кузьменко, вещатель: Первый канал;
  • «Магомаев», режиссер: Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов, вещатель: Первый канал;
  • «Одесский пароход», режиссер: Сергей Урсуляк, вещатель: «Россия 1».

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):

  • «Заступники», режиссер: Владимир Котт, вещатель: Первый канал;
  • «Триггер», режиссер: Дмитрий Тюрин, вещатель: Первый канал;
  • «Ученица Мессинга», вещатель: Первый канал.

Лучшая мужская роль на телевидении:

  • Александр Лазарев − «Дипломат»;
  • Максим Матвеев − «Триггер»;
  • Юрий Беляев − «Ученица Мессинга».

Лучшая женская роль на телевидении:

  • Светлана Немоляева − «Дипломат»;
  • Чулпан Хаматова − «Зулейха открывает глаза»;
  • Татьяна Черданцева − «Ученица Мессинга».

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22.01.2021 Автор: Артур Чачелов

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