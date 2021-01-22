В Москве раздали «Золотых орлов»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Победителей премии «Золотой орел» объявили на торжественной церемонии, которая по традиции прошла в Первом павильоне «Мосфильма» при поддержке Mercury.

Лидером по числу номинаций в этом году был фильм СОЮЗ СПАСЕНИЯ. Лента упоминалась 14 раз. В результате картина получила 6 «Золотых орлов». Три награды у фильма БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, в том числе за лучший фильм года. Приз за вклад в кинематограф получила актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина.

Полный список номинантов и победителей:

Лучший фильм:

Лучший неигровой фильм:

ПРОСТРАНСТВО СТИХА: БОРИС СЛУЦКИЙ, режиссер: Виктор Ткачев;

СТАНИСЛАВСКИЙ: ЖАЖДА ЖИЗНИ, режиссер: Юлия Бобкова;

ШАМАН, режиссер: Андрей Осипов.

Лучший короткометражный фильм:

«One mango, please», режиссер: Надежда Михалкова;

«Конец войны», режиссер: Сергей Рамз;

«Сцены у моря», режиссер: Оксана Дегтярева.

Лучший анимационный фильм:

Лучшая режиссерская работа:

Андрей Зайцев (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК);

Андрей Кончаловский (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!);

Жора Крыжовников (ЛЕД 2).

Лучший сценарий:

Андрей Зайцев (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК);

Андрей Кончаловский, Елена Киселева (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!);

Никита Высоцкий, Олег Маловичко (СОЮЗ СПАСЕНИЯ).

Лучшая женская роль в кино:

Ольга Озоллапиня (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК);

Юлия Высоцкая (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!);

Стася Милославская (СТРЕЛЬЦОВ).

Лучшая мужская роль в кино:

Юрий Борисов (КАЛАШНИКОВ);

Максим Матвеев (СОЮЗ СПАСЕНИЯ);

Александр Петров (СТРЕЛЬЦОВ).

Лучшая женская роль второго плана:

Лучшая мужская роль второго плана:

Александр Домогаров (СОЮЗ СПАСЕНИЯ);

Иван Колесников (СОЮЗ СПАСЕНИЯ);

Александр Яценко (СТРЕЛЬЦОВ).

Лучшая операторская работа:

Михаил Милашин (НА ОСТРИЕ);

Игорь Гринякин (СОЮЗ СПАСЕНИЯ);

Фаттах Морад Абдель (СТРЕЛЬЦОВ).

Лучшая работа художника-постановщика:

Ирина Очина (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!);

Сергей Агин (СОЮЗ СПАСЕНИЯ);

Сергей Тырин (СТРЕЛЬЦОВ).

Лучшая работа художника по костюмам:

Екатерина Химичева (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК);

Екатерина Шапкайц (СОЮЗ СПАСЕНИЯ);

Владимир Никифоров, Наталия Седицкая (СТРЕЛЬЦОВ).

Лучшая музыка к фильму:

Юрий Потеенко (ДОКТОР ЛИЗА);

Дмитрий Емельянов (СОЮЗ СПАСЕНИЯ);

Савва Розанов (СТРЕЛЬЦОВ).

Лучший монтаж фильма:

Александр Кошелев, Екатерина Пивнева (НА ОСТРИЕ);

Илья Лебедев (СОЮЗ СПАСЕНИЯ);

Александр Кошелев, Дмитрий Корабельников (СТРЕЛЬЦОВ).

Лучшая работа звукорежиссера:

Александр Феденев (НА ОСТРИЕ);

Павел Дореули (СОЮЗ СПАСЕНИЯ).

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:

Наталия Крымская (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК);

Екатерина Шахворостова (ВТОРЖЕНИЕ);

Татьяна Вавилова (СОЮЗ СПАСЕНИЯ).

Лучшие визуальные эффекты:

Main Road Post при участии Film Direction FX, Trehmer Film, Green Light, Online VFX, Studio Cubic, Mofac Creative Works, Kinopost, Algous Studio, Green FX, Carboncore, Postmodern Digital, Ural Digital за фильм ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ;

Main Road Post за фильм ВТОРЖЕНИЕ;

Студия DK FX за фильм СОЮЗ СПАСЕНИЯ.

Лучший зарубежный фильм в российском прокате:

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):

«Дипломат», режиссер: Юрий Кузьменко, вещатель: Первый канал;

«Магомаев», режиссер: Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов, вещатель: Первый канал;

«Одесский пароход», режиссер: Сергей Урсуляк, вещатель: «Россия 1».

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):

«Заступники», режиссер: Владимир Котт, вещатель: Первый канал;

«Триггер», режиссер: Дмитрий Тюрин, вещатель: Первый канал;

«Ученица Мессинга», вещатель: Первый канал.

Лучшая мужская роль на телевидении:

Александр Лазарев − «Дипломат»;

Максим Матвеев − «Триггер»;

Юрий Беляев − «Ученица Мессинга».

Лучшая женская роль на телевидении:

Светлана Немоляева − «Дипломат»;

Чулпан Хаматова − «Зулейха открывает глаза»;

Татьяна Черданцева − «Ученица Мессинга».

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22.01.2021 Автор: Артур Чачелов