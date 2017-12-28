Объявлены номинанты премии «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Лидерами по числу номинаций стали драмы АРИТМИЯ Бориса Хлебникова и БОЛЬШОЙ Валерия Тодоровского. Эти картины представлены по семь раз. По шесть раз упомянуты в номинациях космические драмы САЛЮТ-7 и ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Пять номинаций у фильма Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ. Эти пять картин претендуют на звание лучшего фильма года. Фильм ВИКИНГ также представлен в пяти номинациях, однако у него они в основном технического характера.

Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2017 года выглядит следующим образом:



Лучший фильм:

АРИТМИЯ

БОЛЬШОЙ

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

НЕЛЮБОВЬ

САЛЮТ-7

Лучшая режиссерская работа:

Борис Хлебников (АРИТМИЯ)

Валерий Тодоровский (БОЛЬШОЙ)

Андрей Звягинцев (НЕЛЮБОВЬ)



Лучший сценарий:

Наталия Мещанинова, Борис Хлебников (АРИТМИЯ)

Анастасия Пальчикова (БОЛЬШОЙ)

Олег Негин (НЕЛЮБОВЬ)



Лучшая женская роль в кино:

Ирина Горбачева (АРИТМИЯ)

Алиса Фрейндлих (БОЛЬШОЙ)

Марина Неелова (КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ)

Лучшая мужская роль в кино:

Александр Яценко (АРИТМИЯ)

Евгений Миронов (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)

Владимир Вдовиченков (САЛЮТ-7)

Лучшая женская роль второго плана:

Валентина Теличкина (БОЛЬШОЙ)

Алиса Фрейндлих (КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ)

Анна Михалкова (МЕШОК БЕЗ ДНА)



Лучшая мужская роль второго плана:

Владимир Ильин (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)

Евгений Миронов (КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ)

Александр Самойленко (САЛЮТ-7)



Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):

«Анна Каренина» (Россия 1)

«София» (Россия 1)

«ТОРГСИН» (Первый канал)

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):

«Мурка» (Первый канал)

«Оптимисты» (Россия 1)

«Таинственная страсть» (Первый канал)

Лучшая женская роль на телевидении:

Елизавета Боярская («Анна Каренина»)

Дарья Мороз («Преступление»)

Екатерина Климова («ТОРГСИН»)



Лучшая мужская роль на телевидении:

Сергей Пускепалис («А у нас во дворе»)

Максим Матвеев («Анна Каренина»)

Сергей Гармаш («Мурка»)

Лучший неигровой фильм:

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

ПРО РОК

ФАБРИКА ГРЕЗ ДЛЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА



Лучший короткометражный фильм:

«Вера»

«Время жить, время умирать»

«Скрипка»



Лучший анимационный фильм:

ДВА ТРАМВАЯ

СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ

УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ



Лучший зарубежный фильм в российском прокате:

ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕТ (Loving Vincent). Дистрибьютор: «Ракета Релизинг»

ДЮНКЕРК (Dunkirk). Дистрибьютор: «Каро Премьер»

ЛА-ЛА ЛЕНД (La La Land). Дистрибьютор: «Централ Партнершип»

Лучшая операторская работа:

Алишер Хамидходжаев (АРИТМИЯ)

Игорь Гринякин (ВИКИНГ)

Михаил Кричман (НЕЛЮБОВЬ)



Лучшая работа художника-постановщика:

Сергей Февралев, Юлия Макушина (АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО)

Сергей Агин (ВИКИНГ)

Вера Зелинская, Елена Жукова (МАТИЛЬДА)



Лучшая работа художника по костюмам:

Дмитрий Андреев, Владимир Никифоров (АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО)

Екатерина Шапкайц (ВИКИНГ)

Надежда Васильева (МАТИЛЬДА)



Лучшая музыка к фильму:

Анна Друбич, Павел Карманов (БОЛЬШОЙ)

Юрий Потеенко (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)

Евгений Гальперин (НЕЛЮБОВЬ)



Лучший монтаж фильма:

Иван Лебедев, Юлия Баталова (АРИТМИЯ)

Алексей Бобров (БОЛЬШОЙ)

Сергей Бесеу, Мария Сергеенкова (САЛЮТ-7)



Лучшая работа звукорежиссера:

Владимир Литровник, Павел Дореули (ВИКИНГ)

Иван Титов (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)

Борис Войт (САЛЮТ-7)



Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:

Татьяна Вавилова (ВИКИНГ)

Тамара Фрид, Марина Лебедева (МАТИЛЬДА)

Петр Горшенин, Ольга Афиногенова (ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ)



Лучшие визуальные эффекты:

ALGOUS studio, FilmDirectionFX, Amalgama VFX, POSTMODERN, KINOPOST, Sci-FX studio, RedTomatos (САЛЮТ-7)

Film Direction FX (ВИКИНГ)

Студия визуальных эффектов CGF (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)

В номнанты премии «Золотой орел» попали картины, впервые публично показанные в России в период с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2016 года), телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года, и зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года.

Торжественная церемония вручения премии «Золотой Орел» состоится 26 января 2018 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм». Трансляцию премии по традиции будет вести холдинг ВГТРК.

28.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Золотой Орел