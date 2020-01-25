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«Текст» стал триумфатором премии «Золотой орел»

Церемония вручения прошла на накануне на «Мосфильме»

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила победителей Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Церемония вручения прошла в Первом павильоне «Мосфильма». Лидером по числу номинаций был экшн Т-34, получивший тринадцать упоминаний. В результате, картине достались только три награды.

Триумфатором церемонии стал фильм ТЕКСТ Клима Шипенко. Его назвали лучшим фильмом года, а также отметили за монтаж. Кроме того, сыгравшие в фильме актеры Александр Петров и Иван Янковский получили «Орлов» за главную роль и роль второго плана. Лучшим телефильмом назван «Годунов» канала «Россия 1», лучшим телесериалом − «Ненастье» режиссера Сергея Урсуляка от того же вещателя.  

Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2019 года выглядит следующим образом:

Лучший фильм:
БЫК
ДЫЛДА
ОДЕССА
Т-34
ТЕКСТ

Лучшая режиссерская работа:
Кантемир Балагов (ДЫЛДА)
Алексей Сидоров (Т-34)
Клим Шипенко (ТЕКСТ)

Лучший сценарий:
Борис Акопов (БЫК)
Максим Белозор (ОДЕССА)
Алексей Сидоров (Т-34)

Лучшая женская роль в кино:
Стася Милославская (БЫК)
Виктория Мирошниченко (ДЫЛДА)
Ирина Старшенбаум (Т-34)

Лучшая мужская роль в кино:
Юрий Борисов (БЫК)
Александр Петров (ТЕКСТ)
Александр Петров (Т-34)

Лучшая женская роль второго плана:
Мария Миронова (ГРОМКАЯ СВЯЗЬ)
Евгения Брик (ОДЕССА)
Ксения Раппопорт (ОДЕССА)

Лучшая мужская роль второго плана:
Евгений Цыганов (ОДЕССА)
Виктор Добронравов (Т-34)
Иван Янковский (ТЕКСТ)

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):
«Годунов» (Производство: «Россия 1», кинокомпания «Москино», вещатель: «Россия 1»)
«Звоните, Ди Каприо!» (Производство: кинокомпания Good Story Media, вещатель: Premier)
«Шторм» (Производство: «Марс Медиа Энтертейнмент», Start, вещатель: Start)

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):
«А.Л.Ж.И.Р.» (Производство: кинокомпания «Талан», вещатель: НТВ)
«Домашний арест» (Производство: кинокомпания Comedy Club Production, вещатель: Premier)
«Ненастье» (Производство: «Россия 1», кинокомпания «Москино», вещатель: «Россия 1»)

Лучшая женская роль на телевидении:
Анна Уколова («Домашний арест»)
Татьяна Лялина («Ненастье»)
Анна Михалкова («Шторм»)

Лучшая мужская роль на телевидении:
Павел Деревянко («Домашний арест»)
Александр Петров («Звоните Ди Каприо!»)
Александр Яценко («Ненастье»)

Лучший неигровой фильм:
АНТОН ЧЕХОВ И ИСААК ЛЕВИТАН: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ОТКРЫВАЯ ШКАФ ПОЗОРА
ОПЕРЕНИЕ

Лучший короткометражный фильм:
«Интервью»
«Мама»
«Одна историческая ошибка»

Лучший анимационный фильм:
«Лола − живая картошка»
«Он не может жить без космоса»
«Чик-чирик»

Лучший зарубежный фильм в российском прокате:
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (Green Book). Дистрибьютор: «Капелла Фильм»
КОРОЛЬ ЛЕВ  (The Lion King). Дистрибьютор: WDSSPR
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ (Once Upon a Time in Hollywood). Дистрибьютор: WDSSPR

Лучшая операторская работа:
Ксения Середа (ДЫЛДА)
Роман Васьянов (ОДЕССА)
Михаил Милашин (Т-34)

Лучшая работа художника-постановщика:
Владимир Гудилин (ОДЕССА)
Константин Пахотин (Т-34)
Андрей Васин, Илья Мандриченко (ТОБОЛ)

Лучшая работа художника по костюмам:
Александр Осипов (ОДЕССА)
Ульяна Полянская (Т-34)
Владимир Никифоров, Дмитрий Андреев (ТОБОЛ)

Лучшая музыка к фильму:
Олег Белов (МИЛЛИАРД)
Анна Друбич (ОДЕССА)
Николай Ростов (ТЕКСТ)

Лучший монтаж фильма:
Игорь Литонинский (ДЫЛДА)
Дмитрий Корабельников (Т-34)
Тим Павленко (ТЕКСТ)

Лучшая работа звукорежиссера:
Александр Копейкин (БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ)
Алексей Самоделко (Т-34)
Павел Дореули (ТОБОЛ)

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:
Ирина Ляшко, Марина Евсеенко (БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ)
Ирина Ляшко (Т-34)
Наталья Горина (ТОБОЛ)

Лучшие визуальные эффекты:
ALAMBIC VFX, Федор Журов (ГЕРОЙ)
ALGOUS studio (Т-34)
AMALGAMA VFX (ТОБОЛ)

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25.01.2020 Автор: Артур Чачелов

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