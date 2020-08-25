Начался прием заявок на участие в Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон»

Cтартовал прием заявок на участие в Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон», который пройдет с 19 по 29 марта в городе Анадырь. Данный киносмотр − крупнейший, проходящий на территории Крайнего Севера России. Отличительной особенностью смотра является то, что обладателя Гран-При кинофестиваля определяют зрители, принимающие участие в рейтинговом голосовании, а для вручения призов жюри в столицу Чукотки ежегодно прилетают авторитетные кинематографисты со всего мира. Все призы фестиваля уникальны и ежегодно создаются художником-косторезом из клыка моржа и рога лося.

«В 2021 году у нас пройдет уже пятый кинофестиваль − он развивается, он очень живой и подвижный, − рассказал художественный руководитель кинофестиваля Филипп Абрютин. − Одним из показателей этого можно назвать то, что со следующего кинофестиваля мы решили объединить программу полнометражных игровых и неигровых фильмов, так как очень часто грань между этими видами кино стирается. Сегодня игровое кино снимается как неигровое и наоборот! Поэтому мы решили, что будет правильно объединить два международных конкурса в один основной».

«Так получилось, что предыдущий кинофестиваль стал последним кинофестивалем перед карантином не только на Крайнем Севере, но и по всей стране, − рассказывает продюсер фестиваля Оксана Лахно. − Вместе с коллегами мы переживали за всю киноотрасль и очень надеемся, что скоро все восстановится. Со своей стороны мы будем предпринимать все необходимые меры. Так, мы планируем продолжить расширение круга участников кинофестиваля, поиск зарубежных партнеров, но самая главная задача − привлечение внимания к Чукотке как уникальному месту не только для того, чтобы смотреть кино, но и создавать его».

В международной конкурсной программе полнометражных фильмов могут принять участие игровые и неигровые работы, созданные не ранее 1 января 2019 года и посвященные арктической или северной тематике, а также отражающие жизнь населения северных регионов мира, в том числе коренных народов. Для участия в конкурсе короткометражного кино приглашаются игровые и неигровые фильмы любой жанровой направленности, снятые не ранее 1 января 2020 года.

В региональный конкурс «Киновзлет!» приглашаются ленты, которые были созданы на территории Чукотского автономного округа не ранее 1 января 2019 года, до этого момента не принимавшие участие в этой программе фестиваля.

Во внеконкурсных показах могут принимать участие произведения различной тематики и времени производства.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля не позднее 10 ноября 2020 года. Список участников программ кинофестиваля будет опубликован на сайте до 22 января 2021 года.

Помимо кинопоказов, участников уже традиционно ожидают различные мероприятия: мастер-классы, публичные дискуссии, круглые столы, конференции с представителями профессионального киносообщества, творческие вечера, концерты, открытые спортивные тренировки, презентации книг, экскурсии и многое другое. Поскольку в этом году фестиваль юбилейный, программа мероприятий обещает быть насыщенной.

Организаторами кинофестиваля являются: Отдел развития творческих проектов Союза кинематографистов России, Продюсерский центр «Молодежные инициативы», Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон». Фестиваль проводится при поддержке Правительства Чукотского автономного округа.

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25.08.2020 Автор: Артур Чачелов