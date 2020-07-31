Киностудия им. Горького представила стратегию развития на ближайшие годы

Киностудия имени Горького представила планы своего развития на ближайшие годы, а также рассказала о находящихся в производстве новых проектах. Презентация прошла на крыше музея Парка имени Горького в Москве.

О текущем состоянии легендарного кинопроизводителя и новой стратегии рассказала генеральный директор Юлиана Слащева, которая возглавляет студию с октября 2019 года. Она напомнила, что Киностудия имени Горького − это не только историческое здание на улице Эйзенштейна в г. Москве, но и филиалы: «Центрнаучфильм», где производились научно-популярные и учебные фильмы, НИКФИ − научно-исследовательский кинофотоинститут и «Леннаучфильм» − киностудия полного цикла, которая находится в Санкт-Петербурге. Это обширные территории общей площадью 3,5 гектаров, где на данный момент работают более 200 человек. Сейчас многие из этих помещений находятся в нерабочем состоянии, поэтому восстановление имущественного комплекса остается одной из первостепенных задач нового руководства.

Юлиана Слащева подробнее рассказала о Программе развития студии до 2026 года, которая недавно была утверждена Советом директоров. Согласно текущим стратегическим целям был проведен ребрендинг: разработан современный фирменный стиль, логотип, а также сайт с удобным и актуальным фунционалом, который в перспективе позволит оформлять ряд услуг студии в режиме онлайн. Помимо этого, для восстановления кинопроизводства был перезапущен продюсерский центр.

По словам генерального директора, в перспективе нескольких лет киностудия должна быть преобразована в современный креативный кластер – технопарк, который будет включать в себя: современные съемочные павильоны со всей необходимой инфраструктурой, цифровой маркетплейс для производства контента, коворкинги и офисы, площадки для креатива и производства, а также акселератор проектов. Также в ближайших планах киностудии проведение ряда публичных мероприятий: XV фестиваля документального кино «Мир знаний», выставки «История костюма в кино», конференции «Стандартизация цифрового кинопоказа и цифрового кино».

Юлиана Слащева подробно остановилась на планах киностудии по восстановлению и развитию кинопроизводства. По ее словам, приоритет будет отдан развитию детско-юношеского, молодежного и семейного кино, а также документальных и научно-популярных фильмов. Уже сейчас на разных производственных этапах находятся более 20 проектов различных жанров, один из которых – романтическая комедия ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ режиссера Марии Шульгиной со Светланой Ходченковой в главной роли. Этот проект создается совместно с кинокомпанией «Новые люди», и он появится на экранах уже после открытия кинотеатров. Кроме того, студия стала партнером «Союзмультфильма» по проекту создания полнометражного анимационного фильма СУВОРОВ.

Среди документальных и научно-популярных проектов были анонсированы возрожденный киножурнал «Хочу все знать», а также картины «Каспийский узел» − о людях, жизнь которых связана с Каспийским морем, «Горянки» − о женщинах, которые живут на Северном Кавказе, «На дистанции», повествующий о россиянах, которые переживали период пандемии в разных уголках мира, «Набережная» − о жизни одной провинциальной набережной, «Арктика. Очищение» − о путешествии на необитаемый остров Вилькицкого и многие другие.

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31.07.2020 Автор: Артур Чачелов