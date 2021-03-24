Start эксклюзивно по подписке представит два новых фильма Киностудии им. Горького

Киностудия им. М. Горького и видеосервис Start заключили соглашение об эксклюзивном показе по подписке двух фильмов студии. Это подростковые драмы СВЕТЛЯЧОК Марии Кравченко и Я СВОБОДЕН Ильи Северова. Первая появится в онлайн-кинотеатре 26 марта, вторая − 2 апреля. Сама студия описывает проекты, как «трогательные истории о современных подростках с непростой судьбой, но добрым сердцем и живым умом».
Режиссер фильма СВЕТЛЯЧОК Мария Кравченко ранее сняла полнометражную картину ЗАВТРАК У ПАПЫ, а работала на популярном сериале «Родком». Она же автор нескольких заметных документальных проектов. В ее новом фильме девушка Света Василькова – мамин «Светлячок» – переезжает из крошечной деревни в город, чтобы учиться в элитной школе. Появление странной новенькой в красной шапке, которая кажется чересчур улыбчивой и наивной, сразу меняет привычную жизнь класса. Будущая элита общества вынуждена взглянуть на себя со стороны и обнаружить не самые лучшие черты. К этому готовы не все, и в группе происходит раскол. Чтобы как-то вернуть внимание парня, красотка и лидер компании Женя решает раскрыть секрет девушки.
Лента Ильи Северова Я СВОБОДЕН рассказывает об Артеме. Он из тех, кого называют трудным подростком: мрачный вид, ходит в черном худи с капюшоном на глаза, молчит и постоянно ввязывается в драки. Родители в отчаянии решают отправить его в лагерь. Парня серьезно тяготит какое-то страшное событие из прошлого, и он заново учится открываться людям и миру. Что поможет ему в этом? Общение с тремя по-своему непростыми сверстниками или конструирование таинственного летательного аппарата для местного мальчика-инвалида по имени Костя?
«В последнее время стало появляться больше российского контента для современных подростков. Проекты, которые поднимают проблемы и чаяния школьников должны быть, их должно быть много, – отметила генеральный директор Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Асмик Мовсисян. − И такие проекты должны быть доступны зрителям на современных площадках. За последний год многое изменилось в практике кинопроката, значительно возросла популярность онлайн-кинотеатров. Мы рады представить первый для возрожденной киностудии опыт подростковой драмы в формате полнометражного игрового кино именно на площадке Start. Уверена, сегодня это лучший способ показать СВЕТЛЯЧКА и Я СВОБОДЕН русскоязычной аудитории не только в России, но и за рубежом».
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24.03.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Киностудия им. Горького
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