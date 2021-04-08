V Фестиваль нового российского кино ГОРЬКИЙ fest объявил даты 2021 года

V юбилейный фестиваль нового российского кино ГОРЬКИЙ fest пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля 2021 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Лето − прекрасное время для организации таких культурных событий, − отметил глава региона. − Значительная часть мероприятий фестиваля в прошлые годы проходила на открытом воздухе. В этом году также будут задействованы недавно благоустроенные городские пространства и другие знаковые объекты, что даст возможность прикоснуться к искусству как можно большему числу людей. Рассчитываем, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит провести фестиваль в комфортном для участников и зрителей формате с учетом всех требований безопасности».

В этом году фестиваль пройдет в два этапа: 9 июля начнет свою работу киношкола ГОРЬКИЙ film, а 16 июля состоится торжественная церемония открытия и начнется традиционная часть фестиваля. О сроках приема заявок и условиях участия в киношколе будет объявлено дополнительно.

«В этом году Горький fest празднует свой первый юбилей, и уже точно можно сказать, что за предыдущие четыре года нам удалось сделать фестиваль ожидаемым и даже знаковым событием для жителей Нижнего Новгорода. Мы думали, что же такого особенного сделать в честь пятилетия, и решили, что пора открывать школу. Киношколу для нижегородцев, которые любят, смотрят и сами хотят снимать кино, − комментирует президент фестиваля Михаил Пореченков. − Для нас очень важно, чтобы фестиваль не только развлекал, но и делился своими знаниями и опытом, принимал активное участие в формировании кинематографического кластера в регионе».

В киношколе ГОРЬКИЙ film смогут принять участие жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Наставниками молодых нижегородских кинематографистов станут режиссеры, операторы, продюсеры и сценаристы, которые помогут слушателям за время обучения в школе подготовить и снять трехминутный короткометражный фильм.

«Радует, что фестиваль расширяется и обретает новые смыслы. В Нижнем Новгороде живет много людей, знающих и любящих кино, которым порой не хватает совсем немного опыта, чтобы прийти в профессию. Мы намерены развивать кинопроизводство в регионе, и киношкола поможет развитию этого направления. Основной темой кинофестиваля в этом году становится 800-летие Нижнего Новгорода. Горький fest и сам празднует первый юбилей. Все это отличный источник вдохновения», − сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках деловой программы фестиваля состоится питчинг короткометражных проектов. Призовой фонд питчинга составит 3 000 000 рублей. О сроках приема заявок и условиях участия в питчинге будет объявлено дополнительно.

«Мы всегда стараемся сделать в программе фестиваля что-то особенное: то шоу Саши Петрова привезем, то кино на стадионе покажем, − говорит генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева. — В этом году совместно с министерством культуры Нижегородской области питчинг короткометражных фильмов затеяли, с призовым фондом три миллиона рублей. В юбилейной программе также будут новые форматы кинопоказов и всякие сюрпризы, а главной темой станет сам Нижний Новгород, который в этом году празднует свое 800-летие».

Ознакомиться с регламентом фестиваля и подать заявку на участие в конкурсной программе можно на официальном сайте до 31 мая.

За четыре года в конкурсной программе ГОРЬКИЙ fest было показано 94 полнометражных и короткометражных фильма, и более 60 картин во внеконкурсной программе. События фестиваля ежегодно собирают более 30 тысяч зрителей, все мероприятия являются бесплатными для посетителей.

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08.04.2021 Автор: Артур Чачелов