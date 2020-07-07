«Горький fest» объявил конкурсную программу и состав жюри

IV фестиваль нового российского кино «Горький fest» объявил участников конкурсной программы и состав звездного жюри. Сам фестиваль пройдет в период с 17 по 23 июля. Он станет одним из немногих кинофестивалей 2020 года, который проведут не в виртуальном формате

В состав жюри «Горький fest» в этом году вошли исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, российский сценарист, режиссер, певица, автор песен Анастасия Пальчикова, российский актер театра и кино, продюсер Егор Корешков и российский кинорежиссер, сценарист, оператор и художник Иван Твердовский.

В конкурсной программе фестиваля представлены 23 работы:

«27 секунд памяти», реж. Иван Качалин, Россия, Чехия, Нидерланды, Украина, 2019, 11 минут

«51+», реж. Данияр Абиров, Кыргызстан, 2019, 9 минут

Blink, реж. Полина Лиске, Россия, США, 2019, 23 минут

«Альфаромео», реж. Радик Рахимов, Россия, 2020, 28 минут

«Багатель», реж. Даниил Левин, Россия, 2020, 30 минут

«До встречи», реж. Иван Понкратов, Россия, 2020, 4 минут

«Домой», реж. Елена Химяляйнен, Россия, 2019, 15 минут

«Ждать солнца», реж. Георгий Губко, Россия, 2019, 9 минут

«Золотые пуговицы», реж. Алексей Евстигнеев, Россия, 2019, 19 минут

«Кристина бежит», реж. Асия Шарипова, Россия, 2020, 16 минут

«Маска», реж. Мария Фетисова, Россия, 2019, 8 минут

«Открой, это мама», реж. Нина Волова, Россия, 2020, 18 минут

«Регистрация», реж. Михаил Бородин, Россия, 2019, 19 минут

«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», реж. Татьяна Гулина, Россия, 2020, 12 минут

«Смонтируй, как будто я исчез», реж. Оксана Тимченко, Россия, 2019, 15 минут

«Собака Павлова», реж. Яна Есипович, Россия, 2020, 5 минут

«Трали-вали огурцы!», реж. Наталья Антипова, Россия,2019, 7 минут

«Три озера», реж. Адель Мохагег, Россия, 2019, 12 минут

ФРИДА реж. Лагутина Ксения, Россия, Азербайджан, 2020, 70 минут

«Шрам земли», реж. Мария Овчинникова, Россия, Франция, 2020, 11 минут

«Это вам не может понравиться», реж. София Богданова, Россия, 2020, 3 минуты

Я СЧАСТЛИВА, реж. Мила Некрасова, Настя Коркия, Россия, 2020, 76 минут

«Ящик-Павел», реж. Виктор Беланов, Россия, 2019, 12 минут

В программе возможны изменения.

Фестиваль «Горький fest» − это конкурс нового российского кино. Конкурсная программа «Встряска» по своему уникальна и собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики. Фестиваль − это широкая и насыщенная панорама актуального российского кино, новая профессиональная площадка для кинематографистов и уникальная возможность познакомить нижегородских зрителей с самым важными, свежими и интересными работами отечественной киноиндустрии.

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07.07.2020 Автор: Артур Чачелов