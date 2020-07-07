«Горький fest» объявил конкурсную программу и состав жюри

IV фестиваль нового российского кино «Горький fest» объявил участников конкурсной программы и состав звездного жюри. Сам фестиваль пройдет в период с 17 по 23 июля. Он станет одним из немногих кинофестивалей 2020 года, который проведут не в виртуальном формате
В состав жюри «Горький fest» в этом году вошли исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, российский сценарист, режиссер, певица, автор песен Анастасия Пальчикова, российский актер театра и кино, продюсер Егор Корешков и российский кинорежиссер, сценарист, оператор и художник Иван Твердовский.
В конкурсной программе фестиваля представлены 23 работы:
В программе возможны изменения.
Фестиваль «Горький fest» − это конкурс нового российского кино. Конкурсная программа «Встряска» по своему уникальна и собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики. Фестиваль − это широкая и насыщенная панорама актуального российского кино, новая профессиональная площадка для кинематографистов и уникальная возможность познакомить нижегородских зрителей с самым важными, свежими и интересными работами отечественной киноиндустрии.
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07.07.2020 Автор: Артур Чачелов
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