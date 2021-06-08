Киностудия Горького и Минкультуры Московской области подписали соглашение о сотрудничестве

Министр культуры Московской области Елена Харламова и генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащёва 7 июня подписали Соглашение о сотрудничестве на площадке «Союзмультпарк» на ВДНХ.

Согласно документу, Министерство культуры Московской области и Киностудия им. М. Горького намерены совместно развивать киноиндустрию и кинообразование на территории Подмосковья. В течение года при содействии ГАУ МО «Мособлкино» планируется организовать киношколы в крупных городах и провести масштабный летний кинофестиваль на открытом воздухе.

«Мы давно уже начали сотрудничать с Киностудией им. М. Горького, наблюдаем за проектами друг друга, динамично развиваемся и, как мне кажется, “бежим” впереди времени. Но только сейчас мы легализовали нашу совместную деятельность в виде соглашения. Уверены, что вместе мы создадим социально значимые и талантливые проекты, – отметила после подписания документа министр культуры Московской области Елена Харламова. – Например, и Московская область, и Киностудия им. М. Горького нацелены на проекты в молодёжной среде. У нас также есть намерение создать “Союзмульпарк” на территории Подмосковья или снимать совместные фильмы в Коломне, в Серпухове или Сергиев Посаде».

По ее словам, в Московской области часто проходят киносъемки, и подмосковная Кинокомиссия обладает большим опытом. Только за прошлый год были согласованы 76 заявок, а в этом – уже 50 заявок. К тому же, Московская область сейчас рассматривает систему грантов по поддержке кинопроизводства в регионе.

«Для нас на Киностудии им. М. Горького очень важно взаимодействие с регионами: совместные мероприятия, совместное кинопроизводство, совместные проекты для детско-семейной и молодежной аудитории, – в с вою очередь отметила генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева. – Мы очень рады всем планам, которые у нас есть. Уже сегодня мы говорим о нескольких совместных мероприятиях. Мы говорим о развитии киношкол, которые студия будет открывать на территории Подмосковья. Первая школа запустится в сентябре в основном здании киностудии на улице Эйзенштейна, это наш совместный проект со ВГИКом. А дальше мы начнем использовать и мультиплицировать опыт этой киношколы в Московской области, в разных городах, в которых будет в этом потребность».

«Сейчас мы начали планировать совместный кинофестиваль и создание киношколы, которая может появиться в городах Подмосковья. Например, в Звенигороде, где родилась Любовь Орлова», – добавила Елена Харламова.

«В июле следующего года мы хотим сделать большой фестиваль, на котором будет игровой, неигровой и научно-популярный контент. И, возможно, до этого момента мы сможем договориться о каких-то совместных проектах производства. Планов у нас много», – сказала Юлиана Слащева.

Продвигать совместные проекты планируется с помощью информационных ресурсов Министерства культуры Московской области и Киностудии им. М. Горького.

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08.06.2021 Автор: Виолетта Палий