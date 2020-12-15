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Денис Горшков покидает пост гендиректора more.tv

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

Денис Горшков уходит с поста гендиректора онлайн-видеосервиса «Национальной Медиа Группы» (НМГ) more.tv и покидает холдинг. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Друзья, спешу сообщить, что я покидаю НМГ и Море. Выбираюсь на сушу после шторма с чувством удовлетворения от содеянного, − написал Горшков. − Это был огромный трехлетний опыт: создана и поставлена на рельсы медиатех компания на базе НМГ (150 человек, включая собственную разработку), запущены онлайн-сервис more.tv на фоне жесткой конкуренции за кадры и эксклюзивный контент, а также собственная линейка сериалов More Originals (в том числе, любимые «Чики»). Как результат, 2,5 млн подписчиков Моря в ноябре (через год после запуска), около 50 млн уникальных пользователей сервиса в 2020 году... Да, еще успели договориться с Netflix и помогли им запустить русскую версию... Спасибо всем драйверам процесса и респект прекрасной команде Моря! Время отдохнуть и двигаться дальше».

Новым гендиректором more.tv назначена Лала Ахмедова. С 2016 по настоящее время она возглавляла Департамент маркетинговых коммуникаций «СТС Медиа». Ранее работала в крупнейших мировых коммуникационных группах WPP (Великобритания) и McCann-Erickson International, сотрудничала с корпорацией Samsung.

Денис Горшков пришел в НМГ в 2018 году. Ранее он работал генеральным директором Amedia TV и Amediateka, Home of HBO в России, а еще раньше − в Viasat Broadcasting UK и в компании «Первый канал. Всемирная сеть». Новое место работы топ-менеджера не сообщается.

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15.12.2020 Автор: Артур Чачелов

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