Стало известно, как именно государство хочет потратить 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатров

В октябре было объявлено о том, что государство рассматривает возможность финансовой поддержки кинотеатральной отрасли. Тогда же называлась общая цифра выделяемых на это средств − 4,2 млрд рублей. Однако о том, как конкретно будут помогать российским кинотеатрам и каким образом распределят деньги, не говорилось. БК опросил нескольких игроков рынка и участников отрасли. Наиболее внятные разъяснения и какую-то конкретику удалось получить от продюсера Сергея Сельянова.

Выяснилось, что сейчас обсуждаются две модели распределения средств. По первому варианту кинотеатрам планируется раздать примерно по 800 тысяч рублей на кинозал при условии выплаты всех задолженностей перед дистрибьюторами российского кино и продюсерами. Сергей Сельянов отметил, что считает прямую поддержку в таком объеме недостаточной, так как на деле убытки отрасли чуть ли не порядок больше.

Вторая модель предполагает, что на каждый рубль сборов российских фильмов с 1 августа 2020 года до 31 марта 2021 года приходится рубль государственной поддержки. «Скажем, собрал какой-то российский фильм в сентябре 100 рублей: 50 рублей площадки отдали правообладателю, значит, они получат еще 50 рублей, и продюсер с прокатчиком также получат еще 50 рублей, − рассказал Сергей Сельянов. − Такой вариант кажется нам интереснее для кинотеатров, потому что существуют риски дальнейшего ухода как крупных, так и не очень крупных картин в светлое будущее».

Продюсер отметил, что в существующей сейчас модели проката, которая без господдержки находится в кризисе, существует опасность, ухода с дат даже новогодних картин, так как бизнес-модели этих фильмов построены на прогнозе сборов свыше миллиарда рублей.

«В каждом из них много частных денег. И убытки будут большими, − говорит продюсер. − Из крупных релизов уже были перенесены ЧЕРНОБЫЛЬ и наш КОНЕК-ГОРБУНОК. Кинотеатры без фильмов не могут существовать, но и фильмы без кинотеатров не могут. Если картины будут уходить, то зрительский поток будет маленьким. А если их стимулировать государственной поддержкой, то они уходить не будут. Причем, в этом случае будет также поддерживаться посещаемость зарубежных средних и маленьких картин».

Сумма 4,2 млрд рублей появилась не случайно. Фонд кино и представители крупных киносетей прогнозируют общий бокс-офис российских фильмов с августа по март на уровне 4 - 4,5 млрд рублей.

Большой материал о предполагаемой господдержке российских кинотеатров с комментариями игроков рынка можно будет прочитать в новом выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика», рассылка которого подписчикам состоится в пятницу, 6 ноября. Получать БК регулярно можно, обратившись в нашу службу подписки.

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06.11.2020 Автор: Артур Чачелов, Рая Башинская