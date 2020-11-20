Правительство одобрило выделение 4,2 млрд рублей на поддержку киноиндустрии

Правительство Российской Федерации одобрило предложение Минкультуры России о выделении из резервного фонда средств в размере 4,2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение будет опубликовано в ближайшее время, сообщает пресс-служба ведомства. Средства будут направлены для дальнейшего распределения между организациями, осуществляющими производство, прокат и показ национальных фильмов. Предполагается, что помощь будет оказана через Фонд кино.

На господдержку смогут рассчитывать более 500 компаний. «В условиях ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, указанное решение позволит поддержать киноиндустрию – от кинотеатров до кинопроизводителей», − говорится в сообщении.

Предлагаемые меры позволят компенсировать часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объема национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с введенными ограничениями. Механизмы начисления и выплат пока не обнародованы.

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20.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ