В Минкультуры назвали неигровые проекты, не прошедшие первый этап отбора на господдержку

На сайте Министерства культуры появился перечень проектов, которые не прошли первый этап отбора заявок на получение госсубсидии на производство в 2020 году. В данном случае речь идет о неигровых картинах. К рассмотрению Экспертными советами по неигровому кино не допущены, как несоответствующие критериям отбора первого этапа (комплектность, правильность оформления и т.д.), 23 заявки и 90 поданных.

Список проектов, не прошедших отбор:

№ Наименование организации кинематографии Название проекта 1 ЗАО «Издательство «Русский путь» «Иван Бунин.

В поисках утраченного...» 2 ООО «Кинокомпания Дебют» «Плохой хороший человек. Солодовников Г.Г.» 3 ООО «МИМЕСИС» «Память» 4 ООО Продюсерский центр

«АЛЬТАИР-Ц» «Поверившие в небо» 5 ООО «Арк Пикчерс» «Влад и Маша. Птица Феникс Русского Балета» 6 ООО «Компания «ЗОЛОТОЙ ВЕК» «Площадь Бондарчука» спецпроект к 100-летию со дня рождения Сергея Бондарчука 7 ООО «Аннико Филмс» «Школы больше не будет» 8 ООО «Аннико Филмс» «Багши. Медитация на сострадание» 9 ООО «Студия авторского кино» «Икона» 10 ООО «ДиЭмДжи» «Нюрнбергский процесс.

В поисках гена убийства» 11 ООО «Студия РЕК» «Недомашние животные» 12 ООО ПК «АРГО» «Там, где встает солнце» 13 ООО «МИРАДОКС» «Чудо-юдо рыба кит» 14 ООО «Студия Фильмотограф» «Тропой снежного барса» 15 ООО «Феникс» «Современная Россия. Искусство» 16 ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ» «Воскрешая память» 17 ООО «ПАРТНЕР ФИЛЬМ» «Арно Бабаджанян» 18 ФГУП Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) «ООН: из ХХ в ХХI век» 19 ООО «Олимп Инвест» «Москва: по следам Гиляровского» 20 ООО «Компания Глава» «Черный лебедь русского балета» 21 ООО «Компания Глава» «Нежный футбол» 22 ООО «АРТ-продакшен» «Профессии будущего. Человек счастливый» 23 ООО «Продюсерская компания

Николая Расторгуева» «История отечественной мультипликации»

Обеспечение заявки по проектам, не прошедшим во второй этап, возвращается в течение 20 календарных дней после подведения итогов первого этапа.

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16.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ