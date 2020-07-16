В Минкультуры назвали неигровые проекты, не прошедшие первый этап отбора на господдержку

На сайте Министерства культуры появился перечень проектов, которые не прошли первый этап отбора заявок на получение госсубсидии на производство в 2020 году. В данном случае речь идет о неигровых картинах. К рассмотрению Экспертными советами по неигровому кино не допущены, как несоответствующие критериям отбора первого этапа (комплектность, правильность оформления и т.д.), 23 заявки и 90 поданных.
Список проектов, не прошедших отбор:
|
№
|
Наименование организации кинематографии
|
Название проекта
|
1
|
ЗАО «Издательство «Русский путь»
|
«Иван Бунин.
|
2
|
ООО «Кинокомпания Дебют»
|
«Плохой хороший человек. Солодовников Г.Г.»
|
3
|
ООО «МИМЕСИС»
|
«Память»
|
4
|
ООО Продюсерский центр
|
«Поверившие в небо»
|
5
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
«Влад и Маша. Птица Феникс Русского Балета»
|
6
|
ООО «Компания «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
|
«Площадь Бондарчука» спецпроект к 100-летию со дня рождения Сергея Бондарчука
|
7
|
ООО «Аннико Филмс»
|
«Школы больше не будет»
|
8
|
ООО «Аннико Филмс»
|
«Багши. Медитация на сострадание»
|
9
|
ООО «Студия авторского кино»
|
«Икона»
|
10
|
ООО «ДиЭмДжи»
|
«Нюрнбергский процесс.
|
11
|
ООО «Студия РЕК»
|
«Недомашние животные»
|
12
|
ООО ПК «АРГО»
|
«Там, где встает солнце»
|
13
|
ООО «МИРАДОКС»
|
«Чудо-юдо рыба кит»
|
14
|
ООО «Студия Фильмотограф»
|
«Тропой снежного барса»
|
15
|
ООО «Феникс»
|
«Современная Россия. Искусство»
|
16
|
ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ»
|
«Воскрешая память»
|
17
|
ООО «ПАРТНЕР ФИЛЬМ»
|
«Арно Бабаджанян»
|
18
|
ФГУП Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
|
«ООН: из ХХ в ХХI век»
|
19
|
ООО «Олимп Инвест»
|
«Москва: по следам Гиляровского»
|
20
|
ООО «Компания Глава»
|
«Черный лебедь русского балета»
|
21
|
ООО «Компания Глава»
|
«Нежный футбол»
|
22
|
ООО «АРТ-продакшен»
|
«Профессии будущего. Человек счастливый»
|
23
|
ООО «Продюсерская компания
|
«История отечественной мультипликации»
Обеспечение заявки по проектам, не прошедшим во второй этап, возвращается в течение 20 календарных дней после подведения итогов первого этапа.
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16.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
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