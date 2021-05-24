«Газпром-Медиа» выходит на рынок детской анимации

Холдинг «Газпром-Медиа» объявил о приобретении доли в размере 70% в компании ООО «ТойРой Медиа» – создателе и дистрибьюторе популярного мультсериала «Дракоша Тоша» и детского контента для всех медиасред.

В периметр сделки вошли эксклюзивные права на анимационные проекты, над которыми уже работает команда «ТойРой Медиа», в том числе на коммерчески успешный анимационный бренд – мультсериал «Дракоша Тоша», автором идеи которого является детский писатель Олег Рой. Кроме того, с профессиональной командой заключены эксклюзивные договоры в интересах холдинга «Газпром-Медиа». Команда состоит из профессионалов и специалистов в области создания детского контента, в числе которых шоураннеры, художественные руководители, креативные продюсеры, художники-постановщики.

«Данная сделка позволит усилить наши позиции в создании анимационного медиапродукта для детской и семейной аудитории. Именно эта ниша у нас не была представлена собственными творческими ресурсами. Наша креативная команда создает информационный, развлекательный и спортивный контент всех жанров и форматов, доступный во всех медиасредах. В сегменте детской анимации мы видим большой коммерческий потенциал в дистрибуции и перспективы в развитии лицензионной продукции. Кроме того, мы укрепляем нашу социальную функцию в производстве правильного и безопасного детского контента, направленного на всестороннее развитие ребенка», – прокомментировал генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

Творческая команда «ТойРой Медиа» станет частью группы компаний ГПМ КИТ. На ее базе холдинг «Газпром-Медиа» будет развивать производство детского семейного контента для всех участников медиарынка, а также в интересах телеканалов и онлайн-платформ холдинга. В настоящий момент творческая команда работает над 10 новыми проектами для детей разных возрастов.



Андрей Терешок, генеральный директор группы компаний ГПМ КИТ: «За развитие направления детского контента будет отвечать Альбина Мухаметзянова, которая около 15 лет занимается продюсированием, созданием и продвижением детских анимационных проектов. С 2006 года по 2020 год она работала в продюсерском центре «Рики», который известен созданием и продвижением популярной анимационной детской вселенной «Смешарики». Кроме того, Альбина является продюсером таких анимационных проектов, как «Тима и Тома» (производство совместно с AlibabaGroup), «ДиноСити» (совместно с компанией APC Kids, Франция, компанией «АнимаксПродакшн», Украина), «Монсики» (совместно с «Союзмультфильм»). С 2021 года Альбина Мухаметзянова является генеральным продюсером «ТойРой Медиа».

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24.05.2021 Автор: Виолетта Палий