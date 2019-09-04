«Газпром-медиа» стал стратегическим партнером СПбМКФ

Холдинг «Газпром-медиа» и АНО «Экспоконгресс» (организатор Санкт-Петербургского международного «Контент Форума» (СПбМКФ)) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает поиск новых возможностей для продвижения контента в разных медиасредах на российском и международном рынках. «Контент Форум» пройдет с 17 по 20 сентября в выставочном комплексе «Экспофорум». В настоящее время «Международный Контент Форум» и выставка «Кино Экспо» входят в тройку самых масштабных мировых конвенций кинопроката и являются главными событиями для контент-индустрии России, стран СНГ и Балтии.

««Газпром-медиа» можно назвать эко-системой контента. Наши компании создают, показывают, продвигают и продают контент во всех медиа-средах, − говорит генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. − Стратегическое партнерство с «Контент-форумом» усилит лидерство «Газпром-медиа» как на российском, так и на международном рынке контента. Со стороны холдинга мы сможем оказать форуму эффективную информационную поддержку, которая будет способствовать росту возможностей СПбМКФ в части международных продаж национального контента».



В рамках стратегического соглашения «Газпром-медиа» окажет информационную поддержку форуму, компании холдинга примут участие в мероприятиях и в выставке, представители телеканалов и студий, входящих в «Газпром-медиа», выступят в деловой программе форума. В частности, кинокомпания «Централ Партнершип» проведет масштабную презентацию своего дистрибуционного пакета фильмов. Телеканал ТВ-3 анонсирует свои новые проекты и представит постапокалиптический блокбастер АВАНПОСТ, созданный совместно с PREMIER Studios. Также в Форуме примут участие ведущий онлайн-телегид рунета «Вокруг ТВ», телеканалы НТВ и «Пятница».



«Стратегическое партнерство «Газпром-медиа» и СПбМКФ − одного из важнейших в мире кино-событий, ускорит процесс утверждения России в качестве одного из мировых центров контент-индустрии, − заявил директор СПбМКФ Дмитрий Казуто. − Так как СПбМКФ является в т.ч. площадкой для представления отечественного контента зарубежным потребителям, развитие этого направления позволит создать главный центр продвижения российского контента на мировые рынки в нашей стране, что, в свою очередь, создаст условия для еще более эффективного международного продвижения контента, создаваемого «Газпром-медиа». Наше сотрудничество с компаниями «Газпром-медиа» год от года расширяется, и соглашение придаст новый импульс для дальнейшего развития как самого форума, так и российского рынка контента в целом».

СПбМКФ – единственный в России и странах СНГ и Балтии ежегодный профессиональный форум контент-индустрии и индустрии развлечений, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа. Участниками форума ежегодно становятся свыше 3000 представителей контент-индустрии из более чем 40 стран мира, среди которых представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, медиахолдингов и телеканалов, мультисервисных операторов связи, операторов цифровых медиа (онлайн-видеосервисы и др.), производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, СМИ.

Ежегодно на форуме проходят презентации и показы новых фильмов от ведущих российских компаний, а также крупнейших мировых киностудий, в числе которых 20th Century Fox, Sony Pictures, Universal Pictures, Walt Disney Studios, Warner Bros. Pictures. Программа форума включает конференции, семинары, круглые столы, деловые встречи, презентации новых технологий в создании и продвижении контента. Стратегический партнер СПбМКФ – компания «Экспофорум Интернэшнл», оператор МКВЦ «Экспофорум», партнер − «Газпромбанк».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

04.09.2019 Автор: Артур Чачелов