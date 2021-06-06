Обзор изменений графика релизов России за неделю с 31 мая по 6 июня

Флагманы кинопроката не остались на уходящей неделе без обновлений расписания. Так, на 9 сентября Sony Pictures поставила участника основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года, фильм ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова.

Уже 14 августа начнется превью проекта студии Universal – мультфильма БОСС-МОЛОКОСОС 2. Прокат все так же стартует с 19 августа.

Что касается независимых компаний, то сразу несколько новинок заявила «Кинологистика»: на 19 августа встало СЕРДЦЕ ЧЕМПИОНА (KNLG), на 30 декабря – ЛЮБОВЬ И РОЖДЕСТВО. Также на неделю позже – на 29 июля с 22 июля – компания перенесла анимационный фильм СИПСИК.

Кинокомпания «Пионер» также рассказала об изменениях в датах выхода своих проектов: с 29 июля на 2 сентября улетела мелодрама ПЕВИЦА НА ВСЮ ГОЛОВУ. На месяц вперед перенесен старт проката аниме НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА – на 29 июля с 24 июня.

Перестановки произошли и среди проектов компании «Русский Репортаж», которая поменяла местами две свои премьеры: на 12 августа встала картина ВСЕ О СЕКСЕ, а вместо нее на 15 июля теперь заявлен ВЛЮБЛЕННЫЙ ВАН ГОГ.

«Белые ночи» объявили дату старта проката фильма ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ. ПЕРЕВЫПУСК. Картина Вуди Аллена встретится со зрителями уже 17 июня.

Также уже на 24 июня «Ливандия Энтертейнмент» заявила выпуск лучших короткометражных фильмов 92-й премии «Оскар» – ОСКАР-92, куда вошли картины из США, Франции, Израиля, Алжира и Туниса.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

06.06.2021 Автор: Виолетта Палий