Обзор изменений графика релизов России за неделю с 17 по 23 мая

Уходящая неделя оказалось богатой на изменения в датах проката. В стороне не остались студии-флагманы: так, Universal Pictures поставила на 21 апреля 2022 года новинку THE NORTHMAN, Walt Disney Studios также запланировала выход спортивной драмы МИСТЕР НОКАУТ на 23 февраля 2022-го.

О новинках и переносах сообщило множество независимых кинокомпаний. «СБ Фильм» перенесла выход фильма ПАПА ЗАКОДИРОВАЛСЯ с 24 на 17 июня, а «Русский Репортаж» отодвинул прокат ИГРЫ НА ВЫЖИВАНИЕ с 3 на 17 июня. Компания также заявила новинку – триллер ДЬЯВОЛИК выйдет 16 декабря.

На неделю сдвинула выход комедии ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ компания «ПилотКино» – с 22 на 15 июля. Planeta Inform Film Distribution на 27 мая поставила комедию Я ПЕРЕДУМАЛА.

Не осталось без внимания и документальное кино: «Самокат» поставил на 3 июня картину ПАПА.

Также вперед в графике ушел ДЖЕТЛАГ – дистрибьютор «Белые ночи» перенес картину на 1 июля с 17 июня.

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23.05.2021 Автор: Виолетта Палий