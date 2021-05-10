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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 3 по 10 мая

Обновления от Megogo Distribution, Universal и «Вольга»

Megogo Distribution обновил даты выхода нескольких проектов: вместо 1 июля 2021 года ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ теперь встала на 22 июля, мультфильм КОАТИ. СЕРДЦЕ ДЖУНГЛЕЙ с 8 июля ушел на 5 августа. Экшн КОДЕКС КИЛЛЕР улетел на 7 октября вместо 22 апреля, также хоррор DEMONIC выйдет 29 июля, а не 19 августа 2021 года. 

«Вольга» заявила даты для новинок: картина ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ выйдет 25 июня, а боевик КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ занял 29 июля.

Также из графика выбыли сразу два проекта компании Universal: ФИНЧ, который стоял 12 августа 2021-го, и NO SUDDEN LOVE, занимавший 1 июля. 

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10.05.2021 Автор: Виолетта Палий

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