Обзор изменений графика релизов России за неделю с 3 по 10 мая

Megogo Distribution обновил даты выхода нескольких проектов: вместо 1 июля 2021 года ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ теперь встала на 22 июля, мультфильм КОАТИ. СЕРДЦЕ ДЖУНГЛЕЙ с 8 июля ушел на 5 августа. Экшн КОДЕКС КИЛЛЕР улетел на 7 октября вместо 22 апреля, также хоррор DEMONIC выйдет 29 июля, а не 19 августа 2021 года.
«Вольга» заявила даты для новинок: картина ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ выйдет 25 июня, а боевик КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ занял 29 июля.
Также из графика выбыли сразу два проекта компании Universal: ФИНЧ, который стоял 12 августа 2021-го, и NO SUDDEN LOVE, занимавший 1 июля.
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10.05.2021 Автор: Виолетта Палий
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