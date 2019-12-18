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Объявлены название и дата выхода сиквела «Громкой связи»

Первый фильм стал одним из немногих российских кассовых хитов этого года

Компания «Марс Медиа» объявила дату выпуска продолжения фильма ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. Сиквел получил название ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Выход ленты в прокат запланирован на 17 декабря 2020 года.

Интересно, что официальный дистрибьютор картины пока не называется, что может значить, что контракт с компанией-прокатчиком пока не подписан. Напомним, что первый фильм в кинотеатры выпускала Sony Pictures, работая через свое прокатное подразделение WDSSPR. ГРОМКАЯ СВЯЗЬ вышла 14 февраля 2019 года и собрала в России 527,7 млн рублей (547, 4 млн рублей с учетом некоторых стран СНГ).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ сохранила основной актерский состав первого фильма. В картине снимаются Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова-Зенкович, Александр Демидов, Вероника Корниенко. Продюсерами проекта выступают Леонард Блаватник, Рубен Дишдишян, Леонид  Барац, Ростислав Хаит, Лариса Блажко и Сергей Петрейков. Режиссером снова стал постановщик первого фильма Алексей Нужный. Подробности сюжета пока не разглашаются. 

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18.12.2019 Автор: Артур Чачелов

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