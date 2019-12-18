Объявлены название и дата выхода сиквела «Громкой связи»

Компания «Марс Медиа» объявила дату выпуска продолжения фильма ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. Сиквел получил название ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Выход ленты в прокат запланирован на 17 декабря 2020 года.

Интересно, что официальный дистрибьютор картины пока не называется, что может значить, что контракт с компанией-прокатчиком пока не подписан. Напомним, что первый фильм в кинотеатры выпускала Sony Pictures, работая через свое прокатное подразделение WDSSPR. ГРОМКАЯ СВЯЗЬ вышла 14 февраля 2019 года и собрала в России 527,7 млн рублей (547, 4 млн рублей с учетом некоторых стран СНГ).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ сохранила основной актерский состав первого фильма. В картине снимаются Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова-Зенкович, Александр Демидов, Вероника Корниенко. Продюсерами проекта выступают Леонард Блаватник, Рубен Дишдишян, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Лариса Блажко и Сергей Петрейков. Режиссером снова стал постановщик первого фильма Алексей Нужный. Подробности сюжета пока не разглашаются.

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18.12.2019 Автор: Артур Чачелов