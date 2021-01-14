Голливуд продолжает переносить кинопремьеры

Warner Bros. приняла решение о переносе выхода криминальной драмы МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА. Это приквел популярного телесериала «Клан Сопрано», который для большого экрана сняли HBO Film и New Line Cinema. Лента должна была выйти в гибридный прокат в США 12 марта. Студия решила перенести проект на 24 сентября 2021 года. Интересно, что изначально проект был также запланирован на сентябрь, но 2020 года.

Это не первая и далеко не последняя картина весеннего периода 2021 года, чей прокат либо откладывается, либо переносится на вторую половину года. Согласно сообщениям инсайдеров издания Deadline, следующим в списке переездов значится лента о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ. В США проект компании MGM пока стоит на уикенде 2 апреля, однако компанией уже принято принципиальное решение о переносе картины на ноябрь. Об этом студия якобы уже сообщила рекламным партнерам релиза. Однако точной даты для выпуска ленты пока нет, а потому нет и официальной информации о ее переносе в СМИ.

Голливуд продолжает двигать свои перспективные кинопроекты из-за отсутствия улучшений в ситуации с распространением коронавируса на ключевых для многих картин рынках Северной Америки и Европы. Мало кто ждет, что в США кинопрокат начнет восстанавливаться раньше лета 2021 года.

Информации о переносе российских дат фильмов МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА (11 марта) и НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (1 апреля) пока нет. Дистрибуцией обоих проектов, как ожидается, будет заниматься UPI.

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14.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, Deadline