Голливуд пока не собирается откладывать премьеры блокбастеров из-за коронавируса

Голливудские студии не будут следовать примеру продюсеров фильма о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ и переносить свои крупные релизы на более поздне время. Об этом сообщает Deadline. Напомним, что лента об агенте 007, опасаясь кассового недобора из-за распространения вируса COVID-19, ушла с апреля на ноябрь (в России она теперь выйдет 19 ноября, в США − 25 ноября).

Случай с Бондом может оказаться единственным. Голливудские мейджоры решили пока ничего не менять в графике релизов весны. Громкие новинки вроде МУЛАНА, ФОРСАЖА 9, СКУБИ-ДУ, ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ:1984 и ЧЕРНОЙ ВДОВЫ должны выйти на своих ранее запланированных датах.

Disney официально подтвердил свое желание работать с картинами на ранее определенных датах, хотя на днях появились слухи о том, что та же ЧЕРНАЯ ВДОВА переедет на 6 ноября − туда, где сейчас стоит первый фильм новой франшизы MARVEL ВЕЧНЫЕ. При этом, сами ВЕЧНЫЕ должны были перебраться на 2021 год. И, хотя студия решительно отвергла эти слухи, аналитики посчитали это решение нецелесообразным с финансовой точки зрения. Закрытые кинотеатры по всему миру грозят сильным недобором по кассе, но, видимо, пока студия может себе это позволить.

Вслед за Disney, студия Universal заявила, что «официально не меняет дату релиза 22 мая для ФОРСАЖА 9». Paramount также подтвердила, что не планирует перемещать на другую дату проект ГУБКА БОБ В БЕГАХ. Стратегии сохранения дат первой половины года решили придерживаться и в Warner Bros.

Впрочем, все может измениться в любую минуту. Студии обязательно вернутся к этому вопросу, если выходящие в ближайшее время проекты покажут кассовый результат, далекий от запланированного. Или, если к практике вынужденного закрытия кинотеатров придут такие важные рынки, как Великобритания, Франция, Австралия и Россия.

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06.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline