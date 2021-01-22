Бонд, «Кролик Питер», «Никто», «Охотники за привидениями» уходят с заявленных дат

Крупные голливудские релизы снова поменяли даты выхода, сдвинувшись с весны на осень. Первой о смене даты для своего главного проекта − боевика о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ − объявила студия MGM. Лента уходит с первого уикенда апреля на второй уикенд октября. В США ее старт теперь состоится 8 октября. Рынок не был сильно удивлен решением студии: информация о переносе картины появилась несколько недель назад, теперь ее просто официально подтвердили.

Официального подтверждения переезда фильма в России ждем от Universal. Но вообще-то американский офис компании и сам кое-что перенес. Триллер Ильи Найшуллера НИКТО ушел с февраля на 2 апреля (бывшая Бондовская дата), сай-фай с Томом Хэнксом BIOS ушел на 13 августа, а новый проект Эдгара Райта LAST NIGHT IN SOHO − на 22 октября.

Sony также решилась на перенос нескольких своих проектов. КРОЛИК ПИТЕР 2 покинул уикенд 2 апреля и перепрыгнул на 11 июня. Заявленный там ранее фильм ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ ушел на 11 ноября. На 16 июля у компании перебралась ЗОЛУШКА, ранее заявлявшаяся на февраль. Есть вероятность, что новая дата понадобится и перенесенному пару недель назад на 8 октября фильму МОРБИУС, ведь теперь он конкурирует с Бондом, а такого сильного соперника своему проекту Sony вряд ли желает. На 11 февраля 2022 года ушла экранизация видеоигры UNCHARTED.

Новые российские даты каждой из указанных картин ждем от российских представительств дистрибьюторов. Они пока не успели ничего перенести.

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22.01.2021 Автор: Артур Чачелов